«Così l’ingresso del paese cambierà volto» 

Si partirà dall’ingresso, quello sud: entro il 2026 (questo, perlomeno, è l’obiettivo dell’amministrazione comunale) cambierà completamente aspetto in quello che sarà il primo grande intervento di rigenerazione urbana. Il grigio e l’incuria lasceranno posto al rosso di nuove corsie pedonali, al verde curato di alberi e aiuole, al blu di aree giochi e relax. Un polmone verde e sociale «che sarà anche il nostro biglietto da visita – spiega il sindaco Salvatore Piu – per chi arriva dal mare».

Il progetto

Portato avanti dalla Giunta, è stato finanziato dalla Regione (la comunicazione ufficiale arriverà entro luglio, il Comune risulta tra i primi in graduatoria). «È un grande risultato – spiega l’assessore al Bilancio Andrea Mura – essere stati ammessi ad un finanziamento per un intervento necessario e indispensabile di decoro urbano. È stato premiato dal punteggio ottenuto sia il progetto sia il cofinanziamento che stanzieremo non appena riceveremo la comunicazione ufficiale». Nel complesso 520mila euro (di cui 160 a carico del Comune, risorse derivanti dall’imposta di soggiorno). Come prima cosa sarà realizzato un percorso pedonale lungo circa 380 metri in calcestruzzo architettonico colorato. Lungo il percorso – con tanto di illuminazione - troveranno spazio i parcheggi (sia quelli vecchi che altri nuovi, in questo caso saranno colorati di verde), aree relax con giochi per i bambini, rastrelliere per biciclette e tavoli da picnic. Tutte le nuove strutture verticali in calcestruzzo (muretti, scalinate) saranno di colore rosso mentre le aree di gioco di colore blu (con pavimentazione in gomma riciclata). «Non solo stiamo migliorando l’accesso al paese – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai – ma stiamo anche restituendo ai cittadini un’area vivibile a attrezzata. La riqualificazione di queste aree pubbliche significa incoraggiare momenti di convivialità. I cittadini troveranno spazi più accoglienti e sicuri».

Via Roma

L'intervento di riqualificazione riguarda l’intera striscia che scorre parallela alla via Roma, quella compresa tra il campo sportivo comunale e la piccola rotatoria di Santa Lucia. In mezzo c’è la nuova chiesa, l’edicola, un ristorante, parcheggi, case e aree verdi. Queste ultime saranno integrate – si legge nella relazione - con piante quali lentischio, mirto e corbezzolo anche perché “estremamente resistenti alle condizioni climatiche”. I lavori, dal momento in cui partiranno, dureranno circa sei mesi. Difficile che vengano ultimati prima del termine della legislatura (primavera 2026). Nel frattempo i residenti (tra segnalazioni e proteste) chiedono altri interventi: fra tutti strade (particolarmente disastrate quelle delle borgate), segnaletica (il rifacimento si è fermato a metà) e, appunto, decoro.

