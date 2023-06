«Così Lilly ci ha ridato la felicità perduta» 

Per le sorelle Claudia e Alice la sveglia ogni mattina è Lilly, una barboncina di un anno e mezzo diventata una compagna di vita, un’amica e una terapia quotidiana.

Alice Cardia, 43 anni, e Claudia, 37, si spostano su una sedia a rotelle e sono rinate da quando Lilly è entrata nella loro casa. E insieme hanno festeggiato il premio “Miss Barboncino” che la loro adorata cagnolina si è aggiudicata all’evento “Amici a due e quattro zampe”, che si è svolto nei giorni scorsi a Casa Ofelia. “Ci dà molto affetto», racconta Alice tenendo tra le braccia Lilly.

La storia

Alice e Claudia sono nate con una malattia rara, il morbo di Strumpell-Lorrain: una paralisi ereditaria che può colpire tra i due e i sei casi su centomila. Dopo i primi sintomi e la diagnosi, la situazione si è stabilizzata in una vita in carrozzina. Rabbia, impotenza? Se Alice risponde tranquillamente: «Mi sono abituata», Claudia è più diretta: «Mi fanno arrabbiare i limiti; le barriere, i locali non accessibili, anche qui a Sestu ce ne sono». E poi il pregiudizio che fa più male di qualunque diagnosi: «A volte siamo uscite con gruppi di amici, con tante persone diverse; ma dopo un po’, sparivano», raccontano le ragazze.

Il loro sorriso non si spegne mai, mentre Lilly si muove vivacissima: chiede un boccone di cibo, attenzioni, carezze. Tratta tutti, cani o umani, allo stesso modo. «Mi ricordo», continua Claudia, «quando siamo andate in vacanza in un residence qualche anno fa e poi ci siamo scambiati i numeri di telefono e gli indirizzi con gli altri ragazzi e ragazze, ce li hanno dati falsi. Ha fatto male».

L’arrivo di Lilly

Ma la rabbia dura poco, e Alice e Claudia scrollano le spalle. Lilly è arrivata come un regalo di Natale inaspettato. «Mi sono imposta di provare la pet therapy perché all’inizio temevo che sarebbe stato impegnativo gestire un cane», racconta la madre, Luciana Pusceddu; «ma ho capito che mi sbagliavo». «Un mattino poco dopo Natale è arrivata con un la scatola di un panettone», racconta Alice; «diceva: me lo hanno regalato a lavoro. L’abbiamo aperto e c’era lei». Da allora Lilly ha riempito le loro vite: «Ci sveglia la mattina, ci accompagna nella terapia, la facciamo giocare, la portiamo fuori a passeggio», raccontano; «solo per farle il bagno la nostra assistente ci dà una mano, perché dalla carrozzina sarebbe un po’ difficile».

La festa a Casa Ofelia

Poi è arrivata la partecipazione all’evento a casa Ofelia: «Voglio ringraziare la sindaca, molto sensibile al tema e poi l’associazione Contrasti Fotografici e l’associazione Barboni Sardi gestita da Manuela e da Roberta. Io stesso ero in prima fila per allestire tutto e ho portato la mia barboncina Nutella», racconta l’assessore allo Sport e Servizi Sociali Mario Alberto Serrau, che ha organizzato tutto. «A casa Ofelia siamo state bene, i giudici hanno fatto a Lilly e a noi tanti complimenti. E abbiamo conosciuto tanti nuovi amici», dicono le ragazze, mentre la loro barboncina saltella entusiasta. Il prossimo obiettivo? «Essere felici ogni giorno, perché la vita è bella». Con Lilly anche di più.

