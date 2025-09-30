VaiOnline
Milano.
01 ottobre 2025 alle 00:37

«Così l’ex detenuta controllava la vita di Lady Gucci» 

Milano. In cella era diventata amica di Patrizia Reggiani, che scontava 26 anni come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci. Come assistente personale è riuscita a prendere il «controllo assoluto» del suo patrimonio e delle sue proprietà immobiliari. Così, nelle motivazioni, il tribunale ricostruisce la parabola di Loredana Canò, 59 anni, condannata a 6 anni e 4 mesi per circonvenzione di incapace e peculato. Canò, scrivono i giudici (Gallina-Malatesta-Clemente), iniziò a condividere le «condizioni di agiatezza» di Reggiani, andando a vivere con lei una volta scarcerata, e dopo la morte della madre assunse «via via» la qualità di suo «alter ego» e acquisì «il completo controllo» della sua vita. Insieme a Marco Chiesa - il consulente finanziario della madre di Reggiani, condannato a cinque anni e 8 mesi - e all’avvocato e amministratore di sostegno Daniele Pizzi, che aveva già patteggiato 2 anni, Canò mise in atto una «integrale sostituzione della rete familiare e sociale» di Reggiani, «con una seconda rete, assimilabile nelle sembianze ad un una vera e propria seconda “famiglia”». Reggiani, a causa «soprattutto dalla patologia psichica che l’affliggeva» non era «assolutamente in grado di porre in essere con sufficiente coscienza alcun atto di gestione patrimoniale». Il processo era nato dalle denunce delle figlie di Reggiani, Alessandra e Allegra.

