Così Leonardo Sini ha scalato il podio dei più grandi teatri 

Già cinque anni fa ha provato l’orgoglio di suonare “a casa”, a Cagliari, al Teatro Lirico. Una serata organizzata dal gruppo editoriale L’Unione Sarda, durante la quale Leonardo Sini diresse orchestra e coro. Le porte erano chiuse, perché era il febbraio del 2021, il periodo della pandemia. Stavolta, per “Lucrezia Borgia“, melodramma su libretto di Felice Romani e musica di Gaetano Donizetti, la sala è piena, e bello forte lo scroscio degli applausi per il giovane direttore d’orchestra di Ploaghe. Allora aveva 31 anni, adesso ne ha 35 e, nel frattempo, è stato nei maggiori teatri internazionali. Per le cinque recite dell’opera, da mercoledì a domenica, con la regia di Andrea Bernard, Sini ha diretto con gioia, anche se: «Tornare nella propria terra dopo aver lavorato nei grandi teatri del mondo comporta una responsabilità in più».

Da Ploaghe all’Aja e ad Amsterdam, passando per Londra: una formazione d’eccellenza.

«Le scuole che ho frequentato in Olanda e in Inghilterra mi hanno dato non solo una solida preparazione teorica, ma soprattutto la possibilità di fare molta esperienza. Per un direttore d’orchestra il confronto diretto con l’orchestra è fondamentale: studiare la partitura non basta, bisogna trasformare le idee musicali in suono. Ad Amsterdam, in particolare, ho potuto dirigere molte orchestre, lavorare come assistente e osservare da vicino i grandi maestri».

Nel 2017 vince il Primo Premio Assoluto “Maestro Solti” di Budapest.

«Il Premio Solti di Budapest ha segnato l’inizio della mia carriera professionale. È un concorso di grande prestigio internazionale e vincerlo mi ha dato una visibilità notevole, soprattutto perché avevo appena concluso gli studi. Da lì si sono aperte molte porte: sono arrivati importanti debutti in Italia e all’estero, uno dopo l’altro. È stato un avvio celere, che ha dato uno slancio decisivo al mio percorso».

Un carriera rapida: quanto sono importanti le opportunità?

«Le occasioni sono importanti, ma conta soprattutto saperle valorizzare. Il debutto in un grande teatro non basta, ciò che fa la differenza è essere richiamati, conquistare la stima dell’orchestra e della direzione. Le opportunità sono una fortuna, ma diventano decisive solo se si lavora con serietà e continuità».

Ha diretto nei teatri di Zurigo, Parigi, Berlino e Amburgo: il ricordo più bello?

«È difficile! Torno spesso a Berlino e Zurigo, dove trovo sempre un altissimo livello e una grande sintonia. Conservo un ricordo speciale del debutto all’Opera di Parigi. Ma uno dei momenti più intensi è stato all’Arena di Verona».

Il luogo in cui si nasce ha qualche peso nella formazione di un artista?

«Essere nato e cresciuto in Sardegna mi ha insegnato a inseguire i miei obiettivi con determinazione. Vivere su un’isola comporta sacrifici maggiori, soprattutto per formarsi e spostarsi, ma proprio questo rende più forte il desiderio di riuscire».

Si è è diplomato in tromba al Conservatorio di Sassari nel 2009, prima di dedicarsi alla direzione d’orchestra. Nostalgia per la tromba?

«Non sento una vera nostalgia della tromba, perché sono immerso nello studio delle partiture. A volte mi manca il contatto diretto con lo strumento, ma la direzione d’orchestra è così totalizzante da compensare l’assenza».

Qual è il repertorio operistico a cui è più legato?

«Ho avuto la fortuna di dirigere molte opere di Verdi, un autore con cui sento una grande affinità. In particolare Don Carlo, un’opera che amo per la sua complessità e profondità».

Domenica tre pullman arrivano da Ploaghe per fare il tifo all’illustre cittadino.

«Sono molto felice dell’affetto dei miei paesani, che mi seguono con grande attenzione, anche attraverso i social. È un sostegno che mi emoziona, anche perché da poco ho ricevuto un riconoscimento dal Comune: sarà bellissimo poterli abbracciare».

