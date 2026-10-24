«Così l’Africa ha cambiato la mia vita» 

«Sono partita con il solo desiderio di vivere una cultura differente dalla mia. Un sogno che custodivo dentro di me fin da bambina. Volevo conoscere il mondo, andare oltre ciò che avevo sempre visto e vissuto, donandomi agli altri e prestando il mio aiuto dove ce n’era bisogno». Alessia Mureddu, studentessa 22enne, ha raccontato l’esperienza vissuta in Africa, ai margini della veglia missionaria, che si è svolta venerdì sera nella chiesa della Regina delle Missioni a Macomer, nella stessa chiesa dove per tanti anni hanno operato i Saveriani.

Il racconto

Le sue parole hanno commosso tutti coloro che hanno partecipato alla veglia, celebrata da padre Andrea Rossi, con la presenza di due pilastri delle attività missionarie con i Saveriani, quali padre Azizt e padre Sergio. Alessia Mureddu in una chiesa gremita, con semplicità assoluta ha raccontato la sua esperienza missionaria, vissuta in Sierra Leone all’inizio del 2026. «La decisione è arrivata in un periodo di smarrimento della mia vita, in cui sentivo l’esigenza di rimettendomi in gioco e affrontare una nuova realtà, consapevole del fatto che non sarebbe stato semplice. La vera sfida si è presentata ancora prima di partire: combattere la paura dell’ignoto». Alessia poi racconta: «In Sierra Leone ho iniziato a comprendere la vera essenza delle cose, lontana dalla frenesia e dalle routine meccaniche. Da quei ragazzi ho appreso il valore della vita, facendo un passo alla volta e abitando il mondo con pazienza, semplicità e presenza, libera dall’ossessione della corsa continua». Mesi vissuti lontano dai genitori, dalla sorella e dagli amici.

«In quei luoghi lontani ho trovato tanti ragazzi come me, che continuo a sentire quasi quotidianamente. Con tutti è nato un legame di forte amicizia – ha continuato la studentessa – . A Kabala mi sono immersa in una realtà dove ho potuto constatare che le persone, i bambini, le ragazze come me, non hanno le stesse opportunità che per noi sono scontate. Hanno uno stile di vita molto diverso dal nostro. Il mio compito era quello di insegnare arte in una scuola elementare e questo mi ha dato l’opportunità di instaurare un rapporto di amicizia fraterna. Un’esperienza che non potrò mai dimenticare, che consiglio a tutti i giovani del mondo». La testimonianza è stata ascoltata in religioso silenzio rotto alla fine da un fragoroso applauso e dal bel canto eseguito dai cori parrocchiali uniti.

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