«Così l’aeroporto decollerà» 

Aliarbatax ha la sua nuova guida. È Riccardo Falchi l’amministratore unico della società proprietaria dell’aeroporto di Tortolì. Trentasei anni, ingegnere, è titolare della delega all’Ambiente nella maggioranza di Marcello Ladu. In Aliarbatax raccoglie l’eredità di Rocco Meloni. Il nuovo ceo della controllata del Consorzio industriale, nominato dal Consiglio di amministrazione presieduto dallo stesso sindaco, ha ottenuto un master universitario del Politecnico di Milano in gestione delle infrastrutture ed è attualmente manager di una società energetica leader a livello internazionale. Falchi si è appena insediato ma su un punto ha già le idee chiare: «L’attività centrale dello scalo non può che passare dal turismo: è imprescindibile».

L’insediamento

Ieri mattina, Riccardo Falchi ha preso possesso del suo nuovo ufficio nel palazzo di via Paolo Arzu. Il quartier generale del Consorzio che controlla, fra le altre infrastrutture, l’aeroporto. «Accolgo l’incarico con grande senso di responsabilità verso il nostro territorio e con la volontà di lavorare in spirito di collaborazione e trasparenza. Il mio impegno - afferma il nuovo ceo di Aliarbatax - sarà rivolto a dare nuovo slancio al percorso verso la riapertura dello scalo di Tortolì, un obiettivo strategico per lo sviluppo dell’Ogliastra, da perseguire insieme alle istituzioni e alla comunità».

Ausilio turistico

Per far decollare l’aeroporto di Tortolì, attivo con la sola aviazione generale, occorre trovare nuove soluzioni che siano sostenibili. «Non ci interessa costruire castelli di sabbia ma solide fondamenta con le quali garantire un futuro sulla base delle potenzialità». Nei mesi scorsi, la Regione ha stanziato 3,5 milioni di euro per realizzare interventi di adeguamento alle norme di safety e security necessarie a ottenere le autorizzazioni Enac per adeguare lo scalo all’aviazione commerciale. «Vedo molti margini di sviluppo ma sempre nell’ambito turistico. L’Ogliastra è un territorio florido sotto questo profilo, ma esistono importanti criticità per raggiungerla. Ecco - conclude Falchi - lo scalo può diventare il volano del turismo, l’infrastruttura che favorisce maggiori flussi». Per Falchi subito un appuntamento in agenda: il 10 dicembre incontrerà l’Enac.

