Così l’acqua pulita finisce nel mare 

Uno spreco d’acqua pulita senza eguali in pieno periodo di restrizioni in diverse zone della Sardegna. Non è un bel biglietto da visita per un paese che ogni anno accoglie migliaia di turisti durante la stagione estiva, quello che succede nella comunione di Perla Marina, nella località di Santa Margherita a Pula. Il problema sorge dall’impianto di sollevamento dell’acquedotto sud-occidentale, situato al chilometro 40,100: è stato riscontrato un guasto nel sistema del troppo pieno a causa del blocco di una valvola di sfiato. Il risultato è la fuoriuscita dell’acqua, che sfocia direttamente nella spiaggia della comunione.

La denuncia

«Ho segnalato il problema il 13 maggio ad Abbanoa», racconta l’amministratore della comunione di Perla Marina, Beppe Kalb: «Un tecnico che ha effettuato un sopralluogo mi ha riferito che la portata d’acqua era calibrata per il periodo estivo ma essendoci ancora poca affluenza di turisti c’era moltissimo spreco. Anche l’anno scorso durante la stagione estiva il problema era presente e i turisti che passavano in spiaggia pensavano che fosse qualche scarico di acque sporche. È una zona molto blasonata dal punto di vista turistico, vista la presenza anche del Forte Village. In un periodo nel quale c’è moltissima carenza di acqua è un dispiacere vedere questo spreco», aggiunge Kalb. «Spero che Abbanoa possa agire al più presto per ripristinare la condotta della rete idrica».

Le verifiche

I tecnici di Abbanoa hanno effettuato ulteriori verifiche sull’impianto di sollevamento e, fa sapere la società, interverranno per risolvere il problema e ripristinare la corretta operatività già nelle prossime ore. A detta del gestore del servizio idrico, la perdita non sarebbe «nulla di significativo», e il guasto riguarda unicamente la località di Perla Marina.

Una vicenda paradossale, in un periodo nel quale in molte zone della Sardegna è vietato il consumo idrico al di fuori di quello domestico perché di acqua, nei bacini, non ce n’è.

«Un delitto»

«Abbiamo segnalato il problema ad Abbanoa», fa sapere il sindaco Walter Cabasino: «Avevamo ricevuto una segnalazione del problema già l’anno scorso. È un delitto che l’acqua venga sprecata in questo modo. Bisogna trovare delle soluzioni affinché questo problema del troppo pieno non sorga. Spesso per giorni e giorni ci sono questi rigagnoli d'acqua pulita che va buttata. È un problema che va evitato anche in vista della stagione estiva ormai alle porte».

RIPRODUZIONE RISERVATA