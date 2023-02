Così La Ruota riprenderà a girare 

La serranda del locale è alzata. Timidi raggi di sole penetrano il buio. Da venerdì al ristorante La Ruota non si può più consumare un pasto. Un incendio alla cucina ha compromesso l’attività e di tempo per mettere a posto tutto ce ne vorrà parecchio. Dal momento dell’incidente tutto il paese ha iniziato a mobilitarsi.

Batte forte il cuore

Da poche ore sono partite, su iniziativa spontanea dei cittadini, due raccolte fondi per la ricostruzione del ristorante. Una è già attiva sulla piattaforma gofundme, la seconda verrà effettuata in tutti gli esercizi commerciali dell’abitato. In ogni negozio e bar verranno posizionate delle cassettine apposite per le donazioni. La Ruota, storico ristorante a conduzione familiare di Flavio Deiana, è uno dei punti di riferimento per i foghesini e per le aziende del territorio. Buon cibo, certo, ma è il calore umano che ha sempre contraddistinto la gestione. Il detto “Ciò che dai, ricevi” è in questo caso quanto mai vero. Già da venerdì i foghesini si sono ritrovati in via Bacaredda per dare una mano nelle pulizie. Il fumo sprigionatosi dal locale si è insinuato anche tra le pareti domestiche. I Deiana vivono infatti sopra il ristorante. Ora possono tornare a dormire in casa e riprendere la loro vita quotidiana fatta di lavoro.

Il coraggio

Sabrina Deiana, da anni ai fornelli, non si è lasciata abbattere dal dramma. Ha voglia di ricominciare. Lo raccontano i suoi occhi, le parole, le mani operose. «In questo momento di bisogno non ci siamo sentiti soli – racconta – la solidarietà ricevuta è una cosa meravigliosa. Parenti, vicini di casa e amici ci stanno dando una mano. Ora lavoriamo insieme ai nostri colleghi del Civico 10 in attesa di riprendere le redini del locale». Gianluca Corgiolu e Silvia Serra sono i titolari della pizzeria Civico 10. Da ieri hanno aperto le porte della loro cucina a Sabrina.