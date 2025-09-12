Così la parrocchia  diventerà un polo di aggregazione sociale 

Trasformare gli spazi parrocchiali in un vero e proprio polo di aggregazione sociale: è l’obiettivo del progetto che prevede un profondo rinnovamento della parrocchia della Beata Vergine Addolorata, a Carbonia. «Uno spazio di incontro, servizio, fraternità ed evangelizzazione in un quartiere che ha diverse problematiche e tante potenzialità», spiega il vescovo di Iglesias, don Mario Farci: «Una casa per tutti: credenti e non credenti, giovani e anziani, famiglie e persone sole».

La riqualificazione, per finanziare la quale occorrerà raccogliere due milioni e mezzo di euro, riguarda l’oratorio, la casa canonica e alcune aree esterne, ridisegnando luoghi esistenti e creando nuove strutture moderne e funzionali: abbattimento delle barriere architettoniche, campo polivalente con tribune coperte e spogliatoi, punto ristoro, parchi gioco, campo di bocce, sale cinema-teatro e sala giovani, pista ciclabile nella pineta collegata agli spazi parrocchiali, parcheggio interrato e tunnel sotterraneo tra scuola, nido e parcheggio. La casa parrocchiale con otto appartamenti accoglierà sacerdoti anziani, garantendo continuità nella vita religiosa.

L’iniziativa, rimarca il vescovo, va oltre la ristrutturazione edilizia: «È la comunità che cresce insieme; abitare questi luoghi significa rendere la città più umana». Il progetto ha una forte valenza sociale: offrire luoghi accoglienti per famiglie, giovani, anziani e persone sole, promuovere relazioni, educazione e cultura, trasformando la parrocchia in catalizzatore di comunità.

