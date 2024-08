Così la mobilitazione dei cittadini ha salvato la pineta dal rogo 

Non appena il valico di Sa Casa, ad Aritzo, ha iniziato a bruciare, i residenti non hanno perso tempo e si sono fiondati nell’area del rogo. Giovanissimi, allevatori, operai, barracelli locali e di Gadoni: tutti impegnati per salvare l'altopiano insieme a Corpo forestale, Forestas, Protezione civile e mezzi aerei. Con un presidio fino a tarda notte.

Andrea Figus, assessore comunale alla Cultura, fra i primi ad accorrer racconta ore difficili: « I soccorsi sono stati celeri, ma le forze vanno implementate favorendo le assunzioni di diversi giovani al Corpo forestale e Forestas. Ma soprattutto va implementata la sorveglianza con droni e telecamere».

Sullo stesso fronte il capitano dei barraccelli, Gesuino Vargiu: «Siamo reduci da un lavoro sfiancante», dice con un filo di voce, la paura che ripartissero le fiamme era tanta».

Ad offrire supporto anche gli imprenditori Peppe Secci e Giovanni Vargiu. Il primo ha donato decine di casse d’acqua alle squadre a terra. Il secondo ha usato la propria pala meccanica per arginare il fronte del fuoco. Ieri anche i bambini della ludoteca hanno inscenato un flashmob dal parco di Pastissu. In cerchio intorno agli alberi, hanno lanciato un appello alla difesa dell’ambiente.