«Così la frutta diventa arte» 

A volte le passioni nascono per caso. Così è stato per Maria Laura Silenu, segariese che si è approcciata all’arte dell’intaglio thailandese su frutta, verdura e cera, una tradizione antica per la realizzazione di sculture e composizioni floreali. «Qualche anno fa – racconta – mi sono trovata tra le mani un libricino dal titolo “Scolpire frutta e verdura”, regalo di mia sorella. Decisi di provarci, piano piano, seguendo le immagini e i passaggi descritti». È bastato aprire il frigorifero, scegliere un qualsiasi ortaggio o frutto di stagione per dare vita ai suoi primi lavori: «Una zucchina, una carota o un pomodoro a cui, dopo aver levato la buccia, ho dato la forma di una rosa. Più maneggiavo questi ingredienti della quotidianità e più aumentava la passione per quest’arte». Da autodidatta, Maria Laura Silenu ha esposto per la prima volta le sue opere in occasione di un evento nel Comune di Barrali, accompagnata dalla Pro Loco di Segariu. Quell’esperienza è stata l’inizio di un percorso di crescita, proseguito con una serie di corsi a Cagliari sotto la guida del maestro dell’intaglio Thai Michele Sardano, fino al conseguimento del diploma di merito. «Da allora – continua l’artista – con l’utilizzo dello stiletto ho realizzato opere su angurie, meloni e zucche, creando vere e proprie composizioni floreali. Ho poi sperimentato la stessa tecnica sulla cera, ma non è stato facile; con il sapone profumato e colorato, invece, ho avuto meno difficoltà».

Silenu spiega che per ottenere buoni risultati servono precisione e creatività, un connubio essenziale per dare vita a forme armoniose, apprezzate da appassionati d’arte e non solo. Negli ultimi anni ha deciso di condividere la propria esperienza attraverso l’insegnamento, tenendo diversi laboratori all’UTE di Sanluri, all’Istituto San Giuseppe Calasanzio e, più recentemente, a Turri, in occasione del più grande parco delle zucche in Sardegna, allestito nel Parco Beranu Froriu. «È stata una bellissima esperienza personale – dice Silenu – un’occasione in cui conoscere tante giovani famiglie e bambini provenienti da tutta l’Isola». Nei prossimi mesi sarà impegnata a Sanluri con nuove attività dedicate alla sua arte. «L’intaglio – conclude –, la pittura e la ceramica sono le mie passioni: mi aiutano a rilassarmi e a creare con tanta dedizione. Credo che queste tecniche dovrebbero essere insegnate in tutte le scuole alberghiere: renderebbe più interessante e completo il futuro lavorativo di studenti e studentesse».