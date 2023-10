Così la danza cura la solitudine 

A volte la forza per uscire dalla solitudine e sentirsi uguale a tutti gli altri basta ballate. «Perché la danza è uno sfogo. Mi aiuta a liberarmi, a sentirmi vivo». Nicola Di Giulio ha 18 anni e un sorriso grande così. L’autismo avrebbe potuto farlo chiudere in sé stesso, invece poi è arrivato l’hip hop, «che mi ha dato la gioia».

La danza come terapia

Per lui e per tanti altri affetti dalla sua stessa sindrome ma anche per tante altre persone disabili è la danza che ha fatto la differenza. Merito soprattutto dell’associazione Dance Outremer che ha avviato alcuni corsi per far ballare queste persone così speciali insieme ad altri che problemi non hanno, favorendo anche l’integrazione. E nei giorni scorsi il progetto è arrivato in piazza Sant’Elena nell’ambito della rassegna “Ripensare la città”, organizzata dal Comune con le associazioni: e allora eccoli lì nel sagrato a ballare per non sentirsi diversi.

Come appunto Nicola: «Ballare ha tantissimi significati» racconta, «io ballo da cinque anni. Adesso che ci penso mi sembra anche strano avere iniziato perché prima non avevo nessuna voglia. Poi invece ho visto mio fratello fare hip hop, e ho voluto provare anche io. Inutile dire che poi non ho più smesso». E infatti Nicola si muove come un provetto ballerino assieme agli altri allievi di Dance Outremer, «io frequento anche un centro per ragazzi autistici, ma negli ultimi tempi ho diminuito le ore al centro e aumentato quelle di danza».

Andrea invece ha la sindrome di tourette, «la danza è la mia più grande passione» dice, «mi aiuta a prendermi cura di me stesso, a relazionarmi con gli altri. Bisogna provare anche solo una volta a ballare, per rendersi conto di quanto ti possa far stare bene». E sua mamma Simona Mercurio 46 anni che fa parte anche di un’associazione di genitori disabili conferma: «Grazie alla danza Andrea è riuscito ad eliminare tutti i farmaci, perché riesce a controllare e gestire il proprio corpo».

Alla speciale lezione in piazza Sant’Elena c’è anche Rita Sarritzu 72 anni che danza muovendosi con il deambulatore, «perché si può sempre ballare, niente ci deve fermare. Questa è una bellissima iniziativa ed è la dimostrazione che si può fare tutto e che non bisogna arrendersi mai».

L’associazione

Matteo Cois è il responsabile di Dance Outremer e spiega: «Noi da tempo facciamo corsi di integrazione, inserendo persone disabili nei gruppi dei corsisti in modo da farli sentire uguali a tutti gli altri. Abbiamo vinto un bando di Sport e Salute per disabili, avviato in collaborazione con associazioni di autistici e asperger». Perché, «la danza e soprattutto l’hip hop riesce a creare qualcosa di speciale, unita poi con il rap che è il linguaggio dei giovani». Perché spesso la cosa più importante è proprio stare insieme agli altri, impegnandosi in attività tra le più svariate, come appunto la danza. Per sentirsi liberi.

