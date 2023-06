Così la città si svuota:  negli ultimi 20 anni persi 15mila residenti 

Prezzi delle case, non importa se in vendita o in affitto, ormai alle stelle, coppie in fuga e pochi bambini. Non è sufficiente l’aumento dei cittadini stranieri, nel capoluogo della Sardegna continua il trend negativo sul numero di residenti. L’Atlante demografico del Comune scatta una fotografia impietosa e preoccupante del 2022. E il futuro non si annuncia per niente confortante perché il saldo tra nati e morti è sempre più negativo. Non solo, chi potrebbe avere la buona volontà e il coraggio per mettere su famiglia viene scoraggiato dall’aumento dai costi delle abitazioni che, specialmente nel lungomare e nei quartieri del centro storico, vengono utilizzate come b&b, togliendo spazi vitali al tessuto cittadino. Grande assente la politica, e ora invertire il trend è molto complicato: sarebbero necessari almeno 15 anni.

Per le coppie “temerarie” c’è solo un’alternativa: i centri (sempre più distanti) della terza fascia urbana dell’hinterland.

Vivere in città

Alla fine dello scorso anno vivevano in città 150.679 abitanti, -1.133 rispetto al 2022. Se si allarga lo spettro di analisi i numeri si trasformano in incubo. Nell’arco di 20 anni (dal 2002 al 2022) la città ha perso ben 14.726 residenti (- 8,9 per cento). Le fughe degli abitanti interessano soprattutto i quartieri più popolari. Al primo posto della classifica negativa c’è Is Mirrionis che in due decenni ha perso 2.480 abitanti, seguito da Mulinu Becciu (-2.093), dal nuovo borgo Sant’Elia (-1.943). Di contro una nuova zona residenziale, a costi tutto sommato abbordabili, inverte la barra: dal 2002 a Is Campus e a Is Corrias, grazie anche alle opere di urbanizzazione, sono andati a vivere ben 1.631 cagliaritani.

Non si nasce più

La differenza fra il numero dei nati e quello dei morti non lascia spazio a interpretazioni: il saldo naturale rispetto all’anno scorso è -1.762 (nati 635 - morti 2.397). A salvarci, nonostante gli impulsi nazionalisti di qualcuno, sono gli immigrati che con 4.510 residenti compensano abbondantemente il numero di coloro che hanno abbandonato il capoluogo (3.615). Una tendenza rafforzata dal numero dei cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto la residenza: nel 2022 sono stati 9.480, 253 in più rispetto all’anno precedente, con una incidenza del 6,29% sul totale della popolazione.

L’analisi

Sabrina Perra è docente di Sociologia economica e del lavoro all’Università di Cagliari. «Questa fotografia è il risultato di una serie di processi che hanno una lunga storia. Già nel censimento del 2011 avevamo chiara la situazione: Cagliari aveva una popolazione molto vecchia». Il dato è addirittura peggiorato negli anni successivi. «Purtroppo le nostre previsioni si sono avverate perché non sono state adottate le giuste politiche». Sull’invecchiamento c’è poco da fare, discorso diverso la politica della nascite e dell’attrattività. «C’è uno svuotamento da parte delle coppie più giovani a causa del costo delle case». Qual è la soluzione? «Recuperare ora è molto complicato anche perché il problema non si risolve certo in un anno, ne servirebbero almeno 15. Abbiamo perso 30 anni». un disastro? «Si deve agire molto di più, sono obbligatorie politiche abitative diverse per attrarre nuovi cittadini. Quella che manca a livello comunale, eppure abbiamo un patrimonio di immobili pubblici inutilizzati».

La grande fuga

I poli urbani non attraggono più. Un aspetto che interessa tutta la Sardegna, a parte Olbia che, grazie agli stranieri che hanno una fecondità maggiore delle italiane, è controcorrente. «I giovani vanno a vivere fuori – siamo arrivati alla terza cintura – e tornano nel capoluogo solo per lavorare»

