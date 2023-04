«Così investiremo i soldi ottenuti con il Pnrr» 

Con l’approvazione del Documento unico di programmazione e del piano triennale delle opere pubbliche da parte del Consiglio comunale, a Guamaggiore nascono nuove prospettive di sviluppo sociale ed economico. Previsti grossi interventi per una spesa totale di quattro milioni di euro arrivati col Pnrr. Tanti soldi per un Comune di meno mille abitanti, tanto piccolo quanto ricco di risorse agricole, turistiche, archeologiche e religiose.

«Con un milione di euro – dice il sindaco Nello Cappai – saranno messi in sicurezza ponti e strade campestri. Inoltre abbiamo programmato diversi interventi per la sistemazione di aree a rischio idrogeologico, a nord dell'abitato. Il Nuraghe Barru sarà reso fruibile ai visitatori da quest’anno con una spesa di quasi mezzo milione. Interventi sono previsti anche per la tutela e salvaguardia delle attività sportive con una spesa di 350mila euro».

Nell’area sportiva di via Tevere sarà realizzato anche un nuovo campo di padel. Ci sono poi 170.000 euro da spendere per la salvaguardia del patrimonio storico culturale e altri 250.000 per la sistemazione dei sottoservizi nell’area urbana. Il piano delle opere pubbliche prevede inoltre la sistemazione della comunità alloggio e della comunità integrata (300.000 euro l’investimento) che ospitano oggi una quarantina di persone, la messa in sicurezza della scuola primaria e dell’infanzia, la realizzazione di un percorso di benessere nel centro servizi di Pardu Siddi.

«Ora – chiude il sindaco Cappai – sarebbe necessario lo snellimento delle pratiche burocratiche. I piccoli Comuni soffrono soprattutto la carenza di personale: una situazione che preoccupa tutti e che va al più presto superata. Presto avranno inizio i lavori di consolidamento e di ristrutturazione della chiesetta campestre di Santa Maria Maddalena. L’obiettivo è quello di ripristinare l’identità e il recupero dell’immenso patrimonio storico-culturale del nostro territorio che con l’apertura dell’area archeologica di Barru, sarà motivo di forte richiamo turistico e culturale».