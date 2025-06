«Così invento cruciverba e rebus» 

L’estate è arrivata, le spiagge iniziano a riempirsi e sotto gli ombrelloni c’è chi scrolla il cellulare, chi sfoglia un libro o completa il classico cruciverba. Magari proprio quello creato da Alessandro Porceddu, 51 anni, di Decimomannu, in arte “Knofly” che da anni pensa e realizza parole crociate, rebus e “sfingi” per le riviste specializzate.

La passione

Un gioco cominciato da bambino. Durante le lunghe sere d’inverno il piccolo Alessandro si sedeva vicino al caminetto insieme alla nonna paterna: «A 6 anni, quando avevo appena iniziato a scrivere, nonna lasciava vuoti per me i giochi più semplici de “La Settimana enigmistica”. Il mio preferito di allora? Le parole crociate facilitate. E le barzellette, ovviamente».

Così è nata la sua passione per gli enigmi. «In casa c’erano migliaia di Settimane. I cellulari non esistevano, men che meno Internet, era naturale, per noi bambini, dilettarci con ciò che ci capitava intorno. Portavo una ventina di riviste in vacanza con me».

L'arte

Alessandro Porceddu, ad appena 8 anni, ha iniziato a ideare i suoi primi schemi: «Il classico 8 per 8». Crescendo ha iniziato a spaziare, creando rebus e altre tipologie di gioco: «Mi dilettavo nei momenti di svago a casa». Isolamento e tanta concentrazione i segreti della buona riuscita: «E ovviamente avere sempre al mio fianco il dizionario dei sinonimi e contrari». Quello che per alcuni è diventato una discreta fonte di guadagno, per lui è rimasta solo una passione: «Ancora oggi, quando mi vengono in mente degli enigmi, li condivido con gli amici de La Settimana enigmistica. A titolo gratuito. Per me è pura passione». E sull’idea di partecipare a qualche quiz televisivo, vista la sua preparazione culturale, è categorico: «No, per me l’enigmistica non è competizione e sfida, piuttosto rappresenta una sorta di legame tra autore e solutore sulla base di un codice condiviso. Il processo creativo tiene viva l’attenzione e rallenta l’invecchiamento cerebrale perché costringe a osservare oltre il senso convenzionale del testo».

Lo studio

Alla base c’è un profondo studio: «A 28 anni, mentre andavo a lavoro in treno, mi sono imbattuto in due testi di Stefano Bartezzaghi, giornalista, scrittore, semiologo e inventore di famosissimi cruciverba: “Lezioni di enigmistica” e “Incontri con la sfinge”. Sono stati per me una grande fonte di ispirazione».

Crescendo Alessandro ha studiato e affinato la sua arte, senza mai farne un mestiere vero e proprio (di professione fa il bancario): «I giochi da me ideati sono stati pubblicati ne La Settimana enigmistica, anche in copertina. La prima è del 2015». Anche collaborazioni con riviste di enigmistica “classica”: «Una tra queste è La Sibilla».

Tra i tanti passatempi ideati c’è anche un legame con la Sardegna: «Il rebus Sant’Efisio “compatrono di Cagliari” non potevo farmelo mancare».

RIPRODUZIONE RISERVATA