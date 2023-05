«Così innesto l’oliva nera della tradizione» 

Ecca ha fatto diventare nel corso degli anni la sua passione sia un impegno sia un modo per rendere produttivo il bosco. Se da una parte pota e innesta piante su richieste in tutta la zona dei paesi del Linas, dall’altra passeggia spesso per i boschi di Gonnosfanadiga innestando peri selvatici, ulivi selvatici e talvolta piante di agrumi. «La soddisfazione non arriva solo quando lo faccio come impegno preso con i proprietari terrieri ma anche e soprattutto quando vedo attecchire gli innesti nei boschi. Qualche anno fa, un mio amico passò davanti casa e mi disse di andare in una zona della campagna gonnese perché c’erano delle pere innestate molto buone fuori dai recinti di proprietà, sorrisi e mi sentii felice nel vederlo soddisfatto con il suo bottino».

«Non pensavo che la passione potesse diventare un lavoro eppure è stato così, ma per poter svolgere queste attività al meglio ho dovuto frequentare molti corsi, solo di potatura ne ho seguiti sette tutti terminati con gli attestati». Il gonnese, che ha iniziato le prime potature e i primi innesti negli anni Ottanta, ha tanti ricordi: «Mi piace sapere che con i miei innesti qualcuno può godere dei frutti di quelle piante, anche se quello che mi farebbe veramente piacere sarebbe tramandare l’arte dell’innesto e della potatura. Sarei felice se qualche giovane volesse imparare, spero che queste tradizioni non vadano perdute».

Tra i boschi di Gonnosfanadiga, fino al confine con Arbus e Guspini, c’è chi da anni innesta olivi e peri selvatici per permettere a chiunque di raccoglierne i frutti. Si chiama Giampaolo Ecca, ha settantacinque anni e faceva il sarto, ma ha sempre avuto una forte passione per le piante e soprattutto per gli innesti e le potature.

La passione

Nel bosco

Le olive

Non solo i boschi possono avere piante da frutto grazie a Giampaolo Ecca ma anche le piante di prodotti tipici del paese, come l’oliva nera di Gonnos, in parte vanno avanti anche grazie a lui. Ecca ha contribuito, grazie ai suoi innesti negli oliveti con la nera di Gonnos, alla crescita del patrimonio endemico locale riuscendo a riportare questa varietà tra le più utilizzate nel paese del Linas e in alcuni oliveti limitrofi. È un lavoro di precisione quello che di Ecca ma le sue mani esperte sicure e veloci mostrano tutta la sua competenza, così in sole due ore l’uomo riesce a innestare circa centocinquanta fitocelle, gli appositi sacchetti in cui vengono coltivate le piante che dovranno essere innestate.

