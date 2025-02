«Così in memoria di Rita aiutiamo i bambini malati di Sma» 

«Questa è la storia della nuova vita del libro "Io ViVo" dedicato alla atrofia muscolare spinale (Sma) scritto da Rita Loi». Lo annuncia Pina Foddis, un’amica di Rita, volata via il 15 maggio 2017.

Nel 2010 Rita Loi aveva realizzato insieme agli altri amici nel parco “Terre cotte” di Assemini un’altalena per i disabili grazie ai proventi del volume. Da allora i ricordi di Rita - poesie interpretate con i disegni degli alunni della sua ultima classe – continuano. «Questo libro ha avuto successo», spiega Foddis, «così ho pensato di mantenere l’impianto della storia, togliendo la parte relativa alla vita di Rita. Con la collaborazione di Diego Farci (grafico), abbiamo aggiunto dei disegni di bambini che hanno la Sma e anche dei loro compagnetti e con la partecipazione delle maestre».

Pina Foddis continua a illustrare il progetto: «Cinzia Collu, la mamma della piccola Letizia che è stata la nostra mascotte per l’altalena di Assemini, mi ha fatto avere i disegni dei bambini, che abbiamo inserito al posto delle foto di Rita. Così abbiamo dato al libro un’altra anima». Il libro è stato presentato in vari paesi e i volontari hanno potuto raccogliere molti fondi: «A Iglesias l’Avis ha comprato il libro per poterlo regalare ai donatori».

Con questo nuova edizione viene dato un contributo e un aiuto reale all'Associazione Famiglie Sma. «Oltre al libro, abbiamo in vendita la bambola Riri (lo pseudonimo usato da Rita come poetessa) realizzata con la collaborazione della pittrice Lidia Licheri di Decimomannu e di Anna Foddis di Villamassargia. Abbiamo raccolto molti fondi destinati ad aiutare le famiglie dei malati anche grazie a serate dedicate alla poesia e alla musica grazie ad artisti come Laura Ficco, Vincenzo Pisanu, Massimo Zanasi, Speranza Locci, Armando Lecca, Gianni Marras e Giuseppe Melis, e come organizzatrici di eventi Paola Cao e Pina Soddisfo. Ancora oggi in tanti aderiscono a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità verso le malattie genetiche e la fragilità dei bambini che ne vengono colpiti».

Dopo tanti anni Rita Loi continua a vivere: «Era la mia migliore amica», dice Pina Foddis, «e anche per questo cerco di aiutare i bambini malati, continuando a vendere il libro e anche la bambola di pezza. Quindi io continuo il lavoro di Rita perché amava i bambini disabili».

