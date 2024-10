«Così in 60 anni ho lavorato e pregato per il bene del paese» 

«Il sindaco più intraprendente è stato Adriano Aversano con il quale ho collaborato tanto per il bene della comunità. Anche Antonello Puggioni è una brava persona. Ero molto amico di suo padre, lui ogni domenica suona l’organo alla messa dei bambini. È animato da buoni propositi e può fare molto». Parola di don Giovanni Cauli lo storico parroco di Calasetta che il 10 ottobre compie 100 anni con un’energia che fa invidia a tante persone più giovani di lui.

L’incarico

Ha guidato la parrocchia di San Maurizio per 60 anni, fino a 3 anni fa, come gli aveva chiesto il vescovo Giovanni Paolo Zedda: «Mi disse di andare avanti fino a che le forze me lo avessero permesso. Se Dio vuole - dice don Cauli - giovedì compio 100 anni. Ringrazio il Signore, sarà un momento di preghiera, di contemplazione. Ma non ho nulla da festeggiare, solo da ringraziare». L’amore per Calasetta, lui antiochense di nascita, l’ha sempre avuto e non ha lasciato il paese anche dopo la fine del suo incarico. Un amore che spesso si è tradotto in impegno anche in questioni che andavano oltre la chiesa: «La scuola materna non c’era e l’ho fatta costruire io – racconta – ora è una delle più belle della Sardegna. Un tesoro – dice rivolto ai paesani – da non disperdere». Non è stato l’unico intervento che ha sollecitato nel paese dove in 60 anni ha visto alternarsi dieci sindaci e che fatica a superare una crisi che va avanti da più di un decennio: «Ho sollecitato interventi che poi hanno riscosso l’ammirazione anche dei turisti – dice – credo che i calasettani abbiano la capacità di risollevare le sorti del paese ma serve grande impegno». La sua comunità conserva un registro delle sue opere caritatevoli e di tutti gli aiuti che ha dato ai concittadini di cui conosce pregi e difetti. «Ho dedicato quasi tutta la mia vita a Calasetta e ai miei parrocchiani, che sono bravissime persone a cui voglio bene, però amano le dicerie - dice – potrebbero frenarsi un po’ nei pettegolezzi che a volte sono taglienti». Poi aggiunge «come da altre parti d’altronde. Ma grazie a loro sono riuscito a mandare avanti la parrocchia per 60 anni».

Il percorso

Oggi vive nel lungomare e dalla sua casa può vedere quel punto in cui arrivava, in barca, da bambino. «Mio padre si chiamava Efisio e mi portava con lui a pescare. Dopo una notte di pesca, l’indomani arrivavamo in barca a Calasetta e io mi sono innamorato di questo posto. Mi sento calasettano a tutti gli effetti». La scelta di diventare sacerdote arriva a 12 anni, ma più che una vocazione, fu una richiesta: «Mia madre, Giovanna Usai, mi chiese se volessi diventare sacerdote e io accettai. Dopo 3 anni, in seminario, ricordo la felicità che provai quando sentii la chiamata del Signore». Il 30 luglio 1950 l’ordinazione a Sant’Antioco dove rimase per 4 anni in aiuto al parroco don Armeni. «Poi il vescovo Pirastru mi mandò a Narcao, precisandomi che il parroco, don Porcella, non mi avrebbe dato nessun compenso. Era il vescovo che ogni tanto mi dava qualcosa. Quando Don Porcella si ritirò io divenni parroco. Ogni sabato pomeriggio facevo il giro dei bar e chiamavo a raccolta tutti gli uomini del paese dove tenevo le mie conferenze. Per qualche ora, svuotavo i bar e riempivo la chiesa». Nel 1962 arrivò a Calasetta e tra le vicende tristi che ricorda, ce n’è una in particolare: «Prima che arrivassi un esattore fu ucciso e derubato. Io conobbi una donna del paese che aveva scontato 30 anni di carcere per quei fatti. Decise di dedicare il resto della sua vita a fare servizio in un convento dove una sua figlia si fece suora». Le guerre di oggi lo preoccupano e attribuisce la responsabilità «all’incapacità dei politici. Cominciano ad essere in troppi coloro che chiedono di essere rispettati ma non rispettano gli altri». Un messaggio ai fedeli? «Vi voglio bene e prego per tutti, in particolare per Calasetta, Sant’Antioco, Narcao. Lo farò anche giovedì quando dirò messa in casa mia per ringraziare il Signore».

