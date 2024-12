«Così impareremo a vivere da soli» 

Ha preso ufficialmente il via a Villacidro il progetto “Vado a vivere da solo”, un’iniziativa realizzata nella comunità alloggio Santi Anna e Gioachino dalla cooperativa sociale La Clessidra nell'ambito del programma regionale “Dopo di Noi”. Il progetto, rivolto a giovani con disabilità, cerca di promuovere l'autonomia personale e sociale, favorendo un futuro di indipendenza.

L’inaugurazione, sabato scorso, è stato un momento di festa per tutti: gli ospiti sono stati accolti dai ragazzi e dagli operatori con un rinfresco organizzato con amore da loro personalmente, offrendo a tutti un ciambellone accompagnato da un caffè caldo e bibite.

Proposta vincente

«Abbiamo aderito a un bando promosso dalla Regione– racconta Dimitri Pibiri, presidente della cooperativa La Clessidra – presentando la nostra proposta, dopodiché sono state contattate alcune famiglie dove sono presenti disabili adulti che hanno partecipato al bando ricevendo un contributo da utilizzare all'interno di uno dei progetti aderenti al bando».

I sei giovani, provenienti dai comuni di Gonnosfanadiga e San Gavino , ogni mattina potranno raggiungere il centro grazie al servizio navetta, previsto nel progetto: un mezzo andrà a prenderli a domicilio. «Il centro – spiega Pibiri – sarà attivo tutte le mattine dal lunedì al sabato».

Il programma prevede una vasta gamma di attività pensate per sviluppare competenze pratiche e rafforzare l'autonomia. Giuseppe Diana, educatore del progetto, approfondisce il concetto: «Avremo premura di organizzare tante attività, all’aperto e non, tutte finalizzate all'apprendimento dell’indipendenza per i nostri ragazzi».

Teatro, gite e cucina

«Il nostro obiettivo è renderli indipendenti con la speranza che un giorno possano anche vivere da soli. Sarà un grande lavoro, ma passo dopo passo e fiducia dopo fiducia possiamo farcela», aggiunge Pibiri. Tra le attività proposte ci saranno laboratori teatrali coordinati da Diana, attività motorie gestite da un’altra collaboratrice del progetto, e altre attività tra cui giardinaggio, laboratori di cucina, e gite sul territorio. «Siamo ospiti del centro d'ascolto Madonna del Rosario, che ci offre questi grandi spazi sotto la casa di riposo, compresi anche gli spazi esterni, gli ampi giardini e le aiuole dove andremo a realizzare delle attività laboratoriali. Oltre alle attività di giardinaggio, ci saranno attività teatrali tenute da me personalmente, attività motorie coordinate dalla collega Chicca Sollai e laboratori di cucina mirati proprio per instaurare in loro autonomia, previste anche gite territoriali», ha spiegato nel dettaglio Diana.

