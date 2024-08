«Così immortalo i cieli stellati» 

Centinaia di foto scattate di fronte a un cielo notturno, per immortalare immagini che molto spesso non riusciamo neanche a percepire con i nostri occhi. Molte per valorizzare le bellezze del territorio sardo, altre all’estero, che gli hanno fatto vincere numerosi premi di fama mondiale. La storia di Maurizio Casula, 38enne di Pula, è la prova che con impegno e costanza si può raggiungere un obiettivo, inseguendo una passione, quella per la fotografia, che nasce sin dalla tenera età.

«Sin da piccolo rubavo la fotocamera analogica dei miei genitori – racconta Casula sorridendo – Venivano già delle belle foto e mia mamma mi diceva che sarei diventato un grande fotografo. Mi sono specializzato in grafica pubblicitaria e informatica. Con i piccoli risparmi che mettevo da parte grazie al lavoro di barman, ho comprato la mia prima reflex. Da lì è cominciato tutto il mio percorso».

Casula è un fotografo freelance: «Preferisco non avere uno studio fisico. Il mondo della fotografia è cambiato: non è più come una volta che si andava dal fotografo a fare gli scatti per documenti ad esempio. Ci sono i matrimoni, servizi fotografici per le aziende, persone o immobili. Poi i workshop e i viaggi fotografici».

Tra le miriadi di soggetti da ricordare con una fotografia, ciò che piace di più a Maurizio Casula è sicuramente il cielo notturno, sgombro dalle nuvole e rimasto intatto dall’inquinamento delle luci artificiali: «Si tratta della mia passione più grande – afferma il fotografo – Ciò che mi attira di più è l’originalità di queste foto che permettono di vedere qualcosa che i nostri occhi non sono in grado di percepire. Grazie a un astro inseguitore riesco a simulare il movimento della Terra e delle stelle. Continuando a scattare ottengo sempre più luce dal cielo, catturando anche tutte le magie che questo ci offre, come le nebulose, le costellazioni e le galassie, che con l’inquinamento nelle città non è possibile vedere».

La passione per la fotografia notturna ha spinto Casula a fare viaggi in mete molto lontane come l’Islanda, dove per la prima volta, nel 2014, ha immortalato la sua prima aurora boreale: «Con quello scatto sono stato finalista nel Sony World Photography Awards nel 2016, il concorso più importante di fotografia al mondo. Con la stessa foto, l’anno dopo, ho vinto l’Ims Photo Contest, uno dei più importanti concorsi dedicati alla fotografia di montagna in tutto il mondo».

Casula ha in serbo anche altri progetti: «Mi piacerebbe valorizzare di più la nostra isola. Spesso la Sardegna viene ricordata per il mare e le testimonianze nuragiche ma, secondo me, c’è molto altro che merita di essere raccontato».

