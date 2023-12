Così il Teatro Lirico celebra l’apertura del nuovo “ridotto” 

Domani alle 20.30 è in programma il concerto straordinario che apre un’articolata settimana, lunga fino all’8 dicembre, composta da una serie di manifestazioni per celebrare l’inaugurazione del nuovo Teatro Carmen Melis, il "ridotto” del Teatro Lirico di Cagliari, e con la quale si chiudono i festeggiamenti per il trentennale della struttura che accoglie la Fondazione cagliaritana. Il Nuovo Teatro Comunale (oggi Teatro Lirico di Cagliari) è stato infatti inaugurato il 2-3-4 settembre 1993, dopo una lunghissima stagione di lavori. La città mancava di un vero e proprio teatro dagli anni del secondo conflitto mondiale: le antiche sale del Politeama Regina Margherita e del Civico, entrambe nel centro storico, erano state infatti distrutte rispettivamente nel 1942 (a causa di un incendio nella notte fra il 17-18 dicembre) e nel 1943 (a causa del bombardamento alleato del 26 febbraio).

Il concerto prevede i due complessi stabili cagliaritani, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, guidati dal giovane direttore spagnolo Jaume Santonja, che ritorna sul podio del Teatro Lirico di Cagliari, dopo il successo dei concerti della scorsa primavera. Nei ruoli solistici si esibiscono: Marigona Qerkezi (soprano), Natalia Gavrilan (mezzosoprano), Matteo Desole (tenore), Dongho Kim (basso). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Posto unico numerato, 20 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA