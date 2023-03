Così il Poliambulatorio sarà trasformato in una Casa di comunità 

Sarà la Asl a ristrutturare la zona interna del Poliambulatorio di via Eleonora d’Arborea, a Sinnai, chiuso per consentire la sistemazione delle facciate e l’interno. I primi lavori li ha realizzati il Comune. Per l’interno, la Asl ha già un suo progetto per ricavarne la “Casa di comunità”. Difficile prevedere l’inizio e la fine dei lavori.

L’obiettivo è creare una azione di équipe, di intervento integrato e multidisciplinare tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e di comunità. Ma anche di psicologi, ostetrici, assistenti sociali. Un’attività amministrativa di supporto: dalle relazioni con il pubblico all’assistenza all’utenza. «L’idea – si legge nella relazione del progetto Asl – è di creare una serie di servizi socio-assistenziali e sanitari con relativo appoggio logistico che consentano ai cittadini di godere di un servizio di assistenza per se e per i familiari al di fuori da ospedali, Rsa e Case di riposo».

Il progetto prevede al piano terra un ambulatorio di continuità assistenziale, una camera da letto, l’ambulatorio per l’infermiere di famiglia, ambienti per il consultorio e il logopedista, un punto rilievi e un locale per la guardia giurata.

Gli ambulatori specialistici saranno ricavati al primo piano: previsti quelli di odontoiatria, infermieristico, l’ufficio cure domiciliari, lo sportello Pua e dell’assistente sociale, l’ufficio tiket e quello di scelta e revoca.

«Sulla base di una valutazione delle esigenze della popolazione – si legge ancora nella relazione della Asl – con l’istituzione della Casa di comunità sono previste nuove attività specialistiche necessarie e tutt’ora assenti e di incrementare le ore di alcune altre, presenti, ma insufficienti. Previsto l’incremento di cardiologia, di ecografia, diabetologia, fisiatria, medicina dello sport, ecografia, dermatologia, ortopedia e otorino».La Asl, oltre che a Sinnai, realizzerà una Casa di comunità anche a Dolianova. (r. s.)