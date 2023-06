«Così il Pnrr cambierà il paese» 

«Con i fondi del Pnrr daremo a Sinnai quello che ci viene questo dai cittadini. Compresa una nuova, modernissima piscina, il polo dell’associazionismo, il polo della creatività che nascerà sui ruderi del vecchio Cinema Roma».Il sindaco Tarcisio Anedda si dice soddisfatto: «Quattordici milioni per progetti da appaltare entro settembre, a partire da questi ultimi giorni di giugno. Questi e altri lavori, compresa la realizzazione del manto sintetico nel campo di calcio di Bellavista, faranno di Sinnai un centro più funzionale e aperto a tutti. I progetti sono stati studiati facendo la sintesi delle esigenze della cittadinanza, del gran lavoro degli uffici comunali e di un ufficio tecnico che ha ottenuto la qualifica per poter procedere in maniera diretta all’appalto dei lavori: questo significa non dipendere da altre stazioni appaltanti. Significa accorciare i tempi della burocrazia».

L ’impegno

Sindaco stakanovista? «Ho fatto unicamente il mio dovere. Sono abituato a timbrare il cartellino come fanno tutti i dipendenti. Trascorro tantissime ore in Municipio dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica mi piace dedicarmi agli studi progettuali. Niente di più. Col Pnrr possiamo conferire gli incarichi ai progettisti solo dopo il finanziamento dell’opera. Sicuramente – chiude il sindaco – abbiamo messo su una buona macchina, capace e impegnata a sfruttare la grande occasione arrivata col Pnrr e non solo».

Le opposizioni

Per Rita Matta consigliera del Movimento 5 stelle, «ben vengano le nuove strutture. Però parallelamente è necessario intervenire sugli impianti esistenti che hanno bisogno di opere di ristrutturazione: campo di pattinaggio, palestra di Sant'Elena, del tennis, del rugby. Sarebbe stato anche più utile pensare alla palestra chiusa in piazza Scuole anziché alla mensa in via Libertà, dove non si ha il tempo pieno a scuola».

Alessio Serra, leader di “Sinnai 360°”, si dice soddisfatto del piano Pnrr: «Ma non vedo un indirizzo politico sul recupero delle strutture sportive esistenti. Il mio è anche un invito a risolvere i problemi che ci trasciniamo da tempo».

