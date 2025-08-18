«Così il paese sarà più bello» 

All’entrata del paese, nel muretto della rotonda, è stata posizionata una insegna con la scritta “Villaspeciosa”. «Abbiamo deciso di posizionare la scritta in un marmo all’ingresso del centro abitato per dare il benvenuto a chi arriva in paese – spiega il sindaco Gianluca Melis – verrà realizzata anche un’illuminazione. Per quanto riguarda gli altri lavori, faremo interventi su attraversamenti pedonali bui, come quelli attorno al Municipio, per garantire più sicurezza». Il sindaco aggiunge: «Cercare di abbellire il paese è fondamentale per chi amministra e ci proviamo tutti i giorni anche con piccoli interventi. Sul fronte della sicurezza è fondamentale che ci sia attenzione da parte nostra per risolvere le criticità che vengono evidenziate dai cittadini», conclude Melis.

