Così il “Muro del Groviglio” torna a essere una meraviglia 

Da diciannove anni il cammino verso le grotte Su Marmuri è valorizzato dal “Muro del Groviglio” realizzato dall’artista ulassese Maria Lai nel 2004, sul cemento di un muro di contenimento della strada che dal borgo sale verso la montagna. L’opera, facente parte del museo a cielo aperto, rischiava di essere compromessa per sempre dalle intemperie e dall’usura. Oggi per questa straordinaria opera d’arte c’è nuova rinascita attraverso la riqualificazione che l’ha portato allo splendore originario.

Il taglio del nastro

Alle 10 di questa mattina si terrà il taglio del nastro per il restauro dell’opera d’arte pubblica. Nel 2018 più di 11 mila persone votarono al censimento del Fai il Museo a Cielo Aperto di Maria Lai come luogo del cuore, rendendolo il bene più votato dell’Isola. Dopo il risultato straordinario e la partecipazione del Comune di Ulassai al bando che permette di candidare progetti a favore dei luoghi più votati dopo ogni edizione del censimento, Fai e Intesa Sanpaolo hanno sostenuto con 24mila euro il restauro. L’opera è stata scelta perché aveva un’assoluta necessità di un recupero oltre a un degrado generalizzato, ampie porzioni erano cadute, fino a compromettere per alcuni tratti la lettura dell’opera stessa. Molte parti erano sollevate, favorendo le infiltrazioni d’acqua, si rischiava la perdita dell’opera senza un intervento tempestivo. Il restauro, reso possibile da “I Luoghi del Cuore” e dal cofinanziamento del Comune, ha permesso di salvare il “Muro del Groviglio”, che è stato pulito, risanato e consolidato.

I lavori

«Il Comune di Ulassai rilancia e rafforza l’azione di salvaguardia del ricco patrimonio di arte pubblica presente nel borgo», spiega il sindaco Giovanni Soru. «Il restauro è stato condotto in modo puntuale e corretto, non solo dal punto di vista storico e filologico, ma anche da quello legale, nel rispetto delle prescrizioni sul bene», visto che il bene culturale è vincolato dal Codice, «e dei diritti morali dell’artista». Nel “Muro” un segno corre sulla superficie di cemento, intrecciandosi, annodandosi e distendendosi, come nelle tante tele da lei ricamate con intrecci di filo. Il “groviglio” protagonista del titolo è intervallato da una serie di scritte realizzate nel suo corsivo quasi infantile, con citazioni da “Miele Amaro” di Salvatore Cambosu e riflessioni personali. Durante l’inaugurazione del “Muro” interverranno il sindaco Soru, la presidente Fai Sardegna Monica Scanu, la capogruppo Fai dell’Ogliastra Lucia Deiana, il direttore dei lavori Francesco Pusceddu e il Rup Claudia Puddu. «Un percorso virtuoso», dicono Scanu e Deiana, «iniziato con una grande capacità di fare rete: Fai, Comune di Ulassai e Stazione, con l’intento di prendersi cura delle opere di questa artista, mirabilmente integrate e fuse con il territorio e le sue bellezze naturalistiche e che trova finalmente la sua realizzazione, dopo il lungo tempo della pandemia, con l’intervento per il “Muro del Groviglio” oggi riportato alla sua forma migliore».

RIPRODUZIONE RISERVATA