Così il “Muro del Groviglio” di Maria Lai torna a vivere 

A Ulassai si respira l’arte come fosse aria. E una nuova ventata di freschezza è arrivata ieri tra i lecci e la stradina che dal paese si inerpica sulla montagna. Lì dove l’opera pubblica il “Muro del Groviglio” di Maria Lai ha visto nuova luce dopo un importante intervento di restauro. Realizzata nel 2004 dall’artista nata a Ulassai nel 1919, l’opera rischiava di essere perduta per sempre, visto che si tratta di un bassorilievo su un muro di contenimento. Vento e pioggia avevano minato il bene ma la ristrutturazione l’ha riportato indietro di quasi vent’anni, all’originario splendore. Una seconda vita per il “Muro”, una seconda inaugurazione ieri mattina aperta a tutta la comunità, presenti anche le scolaresche. L’iter per la ristrutturazione è iniziato cinque anni fa con il censimento il “I Luoghi del Cuore”, promosso dal Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa San Paolo, per salvaguardare i luoghi da non dimenticare. In quell’anno il museo a cielo aperto di Maria Lai, di cui fa parte anche l’opera il “Muro del Groviglio”, venne votato da migliaia di persone facendolo classificare al primo posto. Fai e Intesa San Paolo con il cofinanziamento del Comune di Ulassai hanno dunque permesso di restaurare l’opera, scelta proprio per la particolare situazione in cui versava.

Ieri è stata scoperta anche una nuova targa dell’opera, dal vice sindaco Luigi Deidda e dalla presidente del Fai Sardegna Monica Scanu. «Questo restauro che ci permette di conservare l’opera di Maria Lai», ha commentato Deidda, «integra il progetto del Pnrr “Ulassai: dove la natura incontra l'arte”, in particolare l’intervento di riqualificazione del museo a cielo aperto». Una collaborazione proficua tra Fai e Comune in nome dell’arte. «Sono molto felice per questa giornata finale di un percorso iniziato nel 2018 e che ha permesso di riportare l’opera al suo stadio originario», ha detto Scanu, «Un giorno bello per Ulassai e per il Fai. Speriamo che si continui questo cammino condiviso». I presenti dopo l’inaugurazione hanno potuto seguire una visita al “Muro” insieme alla guida del museo Stazione dell’arte Damiano Rossi, ammirando anche le opere della Lai “La casa dell’inquietudine” e “La scarpata”.

