«Così il mio cane lupo è diventato un “attore”» 

Trasformare un cane in attore non è semplice, ma è possibile: Serena Farci di Ussana è riuscita nell’ardua impresa di rendere il suo Biker, un cane lupo cecoslovacco di 4 anni, “attore” in un film d’avventura. «Non è stato semplice lavorare con una troupe di persone a lui sconosciute, soprattutto perché Biker è un cane molto diffidente per natura, però è stata un’emozione unica vederlo in un set cinematografico», racconta Farci, che ha adottato Biker nel 2020 da un allevamento lombardo.

Qualche tempo fa scopre che una casa di produzione cercava un lupo cecoslovacco con determinate caratteristiche, che il suo cucciolo aveva, per le riprese di un film e decide di chiamare per un provino. Dopo un primo colloquio arriva la conferma, Biker avrebbe interpretato il lupo all’interno di un bosco: «Temevo che non riuscisse a calarsi in quel ruolo, dato che le riprese si sarebbero svolte all’aperto dove sarebbe stato semplice per lui essere distratto dai rumori della natura o da animali selvatici - prosegue la donna - invece è stato bravissimo, è riuscito a interpretare la parte di un lupo ascoltando solo i miei comandi».

Le riprese si sono svolte nei pressi delle miniere di Montevecchio, località che il cane ancora non conosceva: «Prima delle riprese ho portato Biker a familiarizzare con l’ambiente, la troupe e tutta l’attrezzatura che lo circondava. Ciò che temeva di più era la grande telecamera che doveva riprenderlo, così per farlo sentire a suo agio l’abbiamo più volte messa a terra e gli abbiamo permesso di annusarla», racconta Farci. Nonostante le tante novità che lo incuriosivano Biker, essendo un cane molto protettivo, non perdeva mai di vista la sua padrona: «Per realizzare tutte le scene è stato molto importante per lui vedermi e ascoltare i miei comandi. A un certo punto doveva percorrere un sentiero molto lentamente: per fare in modo che lui camminasse in quella direzione ho ricoperto il percorso di biscottini e sono stata completamente rivestita di foglie», ricorda la donna.

L’ultima scena in particolare, quella in cui Biker doveva fingersi morto, è stata complicata: «La difficoltà era convincerlo a sdraiarsi a terra, ma una volta disteso si è rilassato perché stanco dopo una lunga giornata di riprese, ed è stato semplice per il cameraman stargli accanto con la telecamera tanto temuta fino a poco prima». Il film sarà proiettato nelle sale cinematografiche e su Amazon Prime nei primi mesi del 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA