«Così il mercato civico rinascerà» 

Sarà ancora un mercato, ristrutturato e più funzionale, ma anche un centro culturale e di lettura: spazio aperto e luogo di conversazione, con area bistrot e mediateca. Il mercatino civico coperto di corso Europa, a Serramanna, nel quartiere residenziale di Campu Sa Lua, si rifà l’abito e cambia anche nome: “Mercato civico Europa”.

Il programma

«Sarà ancora un mercato, con box moderni e una zona living commerciale a fare da spazio di attraversamento e di aggregazione: Un luogo del vivere la cittadinanza, una sfida per il futuro, con luoghi di scambio, incontro, condivisione di crescita culturale», spiega Moralvia Montis, vice sindaca di Serramanna e assessora ai Lavori pubblici, che parla della progettazione dell’opera, affidata ad Alessandro Mereu, architetto di Serramanna a capo del gruppo di professionisti che lavora al progetto. «I lavori costeranno 700 mila euro stanziati dalle risorse del bilancio comunale già disponibili», dice il sindaco Gabriele Littera. Costruito oltre 30 anni fa in funzione dell’allora nascente lottizzazione residenziale di Campo Sa Lua, il mercato civico è stato progressivamente abbandonato dagli operatori (attualmente sono presenti solo una macelleria e un bar), schiacciato dalla concorrenza di grossi punti vendita e discount. Davanti al declino il Comune in passato aveva provato a vendere la struttura. Poco meno di mille metri quadrati di coperto divisi in una decina di box, con prezzo a base d’asta di 479 mila euro: mezza dozzina di incanti (tra il 2009 e il 2010) non era bastata ad arrivare alla vendita. Oggi l’amministrazione allontana l’ipotesi alienazione e scommette sul futuro del “Mercato civico Europa”.

L’obiettivo

«La Giunta comunale ha deciso di procedere alla riqualificazione dell’intero complesso di corso Europa, anche in virtù della nuova lottizzazione che sorgerà proprio di fronte al mercatino e al nuovo asilo nido in corso di costruzione in via Lussu: opere che vanno intese all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione dell'intera area, sfruttando le potenzialità offerte anche dalle aree limitrofe», continua la vice sindaca Montis. Attualmente l’area esterna al mercato civico di corso Europa è in stato di abbandono: l’area parcheggio e l’area giochi sono in uno stato di degrado generale, con punti critici pericolosi per l’incolumità delle persone quali muretti di contenimento che cedono, vegetazione invasiva che ha provocato crepe e rigonfiamenti della pavimentazione. La svolta può essere rappresentata dal progetto che, conclude la vice sindaca, «si pone l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura commerciale e culturale fruibile lungo tutto l’arco della giornata, e creare un luogo che riconnetta le parti di quartiere, per aggregare le persone e rafforzare l’accesso alla cultura, alla socialità e al commercio».

