Così il commercio ha cambiato pelle 

Una metamorfosi che non si è ancora conclusa. Cagliari da anni sta cambiando pelle: da città di commercianti a città di ristoratori. Un mutamento che ha portato alla chiusura di locali storici, soprattutto bar, librerie e negozi di abbigliamento. L’online ha dato la mazzata finale a quella trasformazione radicale partita con l’avvento dei grandi centri commerciali.

I grandi nomi

Chi ha fatto il militare nel secolo scorso ben ricorda i grandi nomi del centro storico. Su tutti “Le Nazioni” di Bruno Mazzuzzi, in via Baylle, rivendita dei primi apparecchi televisivi, radio ed elettrodomestici caratterizzata da un’insegna artigianale “Svendo tutto, sotto costo per cambio gestione”. Ora al suo posto, un ristorante giapponese. Tutta la Marina ha cambiato volto. In via Barcellona discoteche e botteghe sono state riconvertite in ristoranti. Una storia lunga 135 anni, conclusa il 31 maggio 2023 quella dei “Magazzini moderni Signoriello” nel largo Carlo Felice. Stesso film nel Corso che, con la pedonalizzazione, ha visto l’esodo dei negozi di abbigliamento, soppiantati da trattorie e pizzerie. Sempre nel 2023, ma in via XX Settembre, dopo 70 anni di attività, ha abbassato per sempre le serrande “Manos sport”, tempio sacro per gli sportivi di Cagliari e dintorni. Un’attività di successo nata come fabbrica di biciclette nella città che rinasceva dalle macerie delle bombe. Cambiando quartiere non cambiano le vicende, l’ex Bar Marabotto, storico ritrovo di “oreri” (perdigiorno) cagliaritani in piazza san Benedetto, aperto nel 1952, dal 2016 sforna sushi e pesce crudo. Anche il “Rosso e nero”, in via Dante, all’angolo con via Cino da Pistoia, un tempo ritrovo di chi guidava potenti Laverda con i freni a tamburo, Honda 4 cilindri o Suzuki due tempi non vende più da tempo paste e cappuccini ma abbigliamento. Storia complicata quella del bar-tabacchi Europa di piazza Repubblica, frequentato soprattutto da avvocati, data la vicinanza col Tribunale, da studenti e dagli immancabili oreris, che nel capoluogo della Sardegna non sono mai mancati. Nato tra via Dante e via Alghero, trasferito in via Alghero sino alla chiusura disposta dai Nas. Presto potrebbe avere nuova vita grazie a un imprenditore che ha rilevato i locali.

Il genio di Badas

In via Roma, sono in corso le trattative per la cessione del Caffè Torino a importanti catene del cibo. «Fu Ubaldo Badas, del quale era grande amico, a convincere mio nonno a trasferire il bar da via Baylle a via Roma, sotto i portici», racconta il nipote Michele Palenzona. «Dove attualmente c’è il caffè, prima c’era un ristorante e successivamente una gelateria ideata da Badas e danneggiata da alcuni spezzoni durante i bombardamenti del ‘43. Il bar era nei locali a fianco, dove adesso c’è Casti». Come andò a finire? «L’attività – continua Palenzona – fu venduta alla famiglia Melis, proprietaria anche del bar della Stazione». (a. a.)

