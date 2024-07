Così il Cagliari sta cambiando pelle 

Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Il passaggio di consegne tra Ranieri e Nicola coincide con uno scossone importante dal punto di vista tecnico, ma anche anagrafico ed economico. Non chiamatelo anno zero, come ha chiesto il direttore sportivo Bonato il giorno della presentazione del nuovo allenatore. Ma il Cagliari sta indubbiamente cambiando pelle e strada, gettando le basi per qualcosa di diverso, presumibilmente più innovativo, possibilmente duraturo. Soprattutto il reparto offensivo si sta pian piano trasformando. Idem la difesa, che non sarà più la stessa dopo la cessione di Dossena al Como e resta appesa, sino al 10 agosto, alla clausola rescissoria di Mina. Allo stesso tempo, sono scesi ulteriormente l’età media della rosa e il tetto degli ingaggi per consentire di guardare avanti senza doversi guardare alle spalle. Per questo, Lapadula pare destinato a partire (nel caso sarà sostituito da un quinto attaccante) e Marin (rientrato dal prestito e ora in vacanza dopo il buon Europeo con la Romania) difficilmente farà parte del gruppo, per quanto un profilo come il suo, con quell’esperienza poi, serva come il pane a centrocampo. Anche per questo (ma non solo per questo) Pereiro non avrà un’ulteriore chance.

La prima settimana

Cagliari, è qui la svolta. Nella speranza che gli interpreti - vecchi e nuovi - siano quelli giusti per cavalcare il futuro salvaguardando il presente. Intanto, c’è stata una spallata sul campo. La prima settimana di preparazione ad Asseminello ha avuto un ritmo notevole. Nicola e il suo staff hanno subito provato a dare intensità agli allenamenti sperimentando, già dal secondo giorno, i principi di gioco, a prescindere dal sistema, variabile in base alle esigenze della partita o del momento in generale. Nicola in questa fase di iniziazione ha lavorato con la difesa sia a tre che a quattro. Come il suo predecessore, non vuole una squadra tatticamente statica o in balia dell’avversario. Anche se un debole per il 3-5-2 sembra averlo mostrato. È più un modulo di riferimento, però, che un dogma, attraverso cui sviluppare il nuovo progetto coinvolgendo tutti, anche chi potrebbe fare le valigie da un momento all’altro. E aspettando i nazionali e i pezzi strategici del puzzle dal mercato.

I reparti

Dopo le partenze in un colpo solo di Petagna, Shomurodov, Oristanio e (per ora) Gaetano, il reparto inizia a riavere una sua fisionomia tra il capitano Pavoletti, il talento di Luvumbo, la nuova scommessa Kingstone Mutandwa, l’ultimo arrivato Felici (che può essere utilizzato anche come centrocampista esterno) e soprattutto Piccoli, il cui arrivo (imminente) dà peso, profondità e ulteriori prospettive a un reparto che, lo scorso anno, ha deluso, e non poco, in fase realizzativa. Il fatto che il capocannoniere della squadra alla fine sia risultato Viola con cinque reti la dice tutta.

Il centrocampo in questo momento è il reparto che ha subito meno scosse, al netto dell’addio di Nandez (utilizzato per lo più da terzino, però, nell’ultimo periodo da Ranieri). Nicola lo sta studiando accuratamente utilizzando Makoumbou come jolly per tamponare qua e là nei cambi di modulo o semplicemente di giocatori e capire di che cosa ha bisogno. Il congolese, Prati, Deiola e Sulemana (partito col freno a mano per una botta subita già il primo giorno di ritiro) sono al momento i punti fermi. Jankto e Kourfalidis le incognite al vaglio dell’allenatore. In ogni caso, l’arrivo di un altro centrocampista di spessore è inevitabile. Marin o chi per lui.

Anche per la difesa non sarà solo un cambio di stagione. Dossena è stato un punto di riferimento per i compagni nell’ultimo anno e mezzo, per quanto Luperto sia più esperto e più affine - probabilmente - al gioco di Nicola con cui era anche a Empoli. Con o senza Mina, a questo punto, cambia tutto. Il tecnico piemontese sta testando l’affidabilità di Hatzidiakos e Wieteska alternandoli nel ruolo di centrale nella difesa a tre o smistandoli - tra centrosinistra e centrodestra - in quella a quattro. Il greco - oggettivamente - sembra più reattivo. A prescindere, il loro futuro resta incerto sino alla fine del mercato. Sotto esame anche Veroli, reduce da una buona annata al Catanzaro e utilizzato soprattutto come “braccetto” sinistro in questi primi allenamenti. Un reparto in continua evoluzione, insomma, nella speranza che Obert (supplemento di vacanza post Euro2024 anche per lui) faccia finalmente il salto di qualità e provi a caricarsi il reparto sulle spalle. Ballano tra difesa e centrocampo Augello, Di Pardo, Azzi e Delpupo, lungo le due fasce dove qualcuno dovrà inevitabilmente far posto a Zortea e dove potrebbe trovare spazio anche Felici. Tempo al tempo.

