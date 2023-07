Così i ragazzi “fragili” trovano lavoro 

Camerieri, bibliotecari, giardinieri e assistenti in alberghi, asili nido e supermercati. Dopo dieci mesi il progetto Includis - finanziato dalla Regione - giunge al termine con trentasei inserimenti lavorativi dedicati a persone fragili e con disabilità. La maggior parte - sedici - sono di Selargius, il resto distribuiti negli altri Comuni del Plus 21, con Monserrato e Quartucciu in testa.

La cerimonia

Ieri la consegna degli attestati nella sala consiliare di piazza Cellarium. Fra i tirocinanti presenti Beatrice Cogoni, 24 anni, selargina, impegnata da ottobre nell’ufficio amministrativo del centro diurno don Orione. «E quando ho qualche momento libero lo trascorro con gli anziani del centro, con i quali ho legato molto», racconta. Anche per Carlo Argiolas, 31 anni, collaboratore in una fumetteria di Cagliari, l’esperienza è stata molto positiva. E poi c’è Michele, il suo sogno è diventare uno chef, e nel frattempo - grazie a Includis - lavora come aiuto cuoco in un ristorante cagliaritano.

I risultati

Pochissime le rinunce strada facendo, grazie anche alla presenza fissa dei tutor che hanno supportato i 36 ragazzi durante l’avventura di inclusione lavorativa. In prima linea c’è la fondazione Anffas. «Includis ha permesso di raggiungere degli ottimi risultati, la maggior parte dei percorsi lavorativi sono stati portati a termine in settori diversi», ha spiegato la responsabile dell’agenzia di mediazione al lavoro della fondazione, Daniela Caddeo. «E per qualcuno c’è la prospettiva di proseguire». C’è anche la cooperativa sociale I Girasoli: «Un progetto che funziona», ha aggiunto la presidente Monica Dore, «lo dimostra il fatto che dopo questi percorsi si concretizzano diverse assunzioni».

L’assessore

Il Comune di Selargius svolge il ruolo di capofila del progetto e del Plus 21, con il coordinamento affidato alla capo settore Maria Laura Giancaspro. «Un ringraziamento speciale va ai sedici ragazzi selargini», ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu, «a tutti i partecipanti e alle imprese solidali che hanno ospitato i tirocinanti. Grazie per quello che avete fatto e per quello che farete, e per l’insegnamento che ci avete dato: la buona riuscita di questo progetto significa che con la buona volontà si riesce a superare qualsiasi difficoltà». Presenti anche le assessore di Monserrato, Claudia Lerz, e di Quartucciu, Maria Grazia Fois.

