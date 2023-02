«Così i miei studenti li vedrò con il binocolo» 

Il verdetto non è definitivo ma poco ci manca: Emanuela Cappai, la maestra 54enne di Nuraminis affetta da sclerosi multipla e ritenuta non più in grado di insegnare cinque mesi fa da una commissione medica per via della sua disabilità, non potrà tornare all’insegnamento. «I bambini, i miei alunni, li devo vedere col binocolo».Ad annunciare la decisione della Commissione medica ospedaliera (Cmo) è la stessa maestra Manu, come la chiamano gli alunni della classe Quinta di Nuraminis, gli stessi che avevano dato vita ad un sit solidale in favore della loro maestra nel parco nuraminese di Muracesus, con disegni multicolore e frasi impresse sui cartelloni.

L’annuncio

«A Carnevale ogni scherzo vale. Per la cronaca, lo scherzo giocato a maestra Manu continua»: così, fra l’ironico e l’amaro, esordisce Emanuela Cappai nel suo post sfogo su facebook. Maestra Manu, da 27 anni malata di sclerosi multipla, «la Commissione medica ospedaliera di seconda istanza, che fa capo al ministero della Difesa, alla quale ho fatto ricorso, ha confermato ciò che aveva deciso in 15 minuti, ad ottobre 2022, la Commissione medica di verifica: non sono idonea all’insegnamento ma ora sono idonea a ruoli in campo amministrativo, i bambini li devo vedere col binocolo».

Per Emanuela Cappai, in malattia d’ufficio da 5 mesi, potrebbero essere i giorni dell’addio definitivo ai suoi alunni. «Se mi arrendo? Finché non mi arriva la notifica del verbale non posso dire e fare nulla», afferma la maestra, che per muoversi deve usare il deambulatore. Salvifico per Emanuela Cappai, d’ostacolo per le istituzioni. Con lei, di questo si tratta, i suoi alunni non sarebbero al sicuro, data la sua difficoltà a camminare, a causa della sclerosi multipla di cui soffre da 27 anni e che non ha mai nascosto.

Il caso