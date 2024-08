Così i ladri di fiori saccheggiano le tombe 

Le lamentele sono quasi all’ordine del giorno: fiori che spariscono dalle tombe, stesso discorso per pupazzetti e gadget portati da amici e parenti in ricordo del caro estinto. «Le orchidee in particolare vanno a ruba, c’è una tomba dove per anni venivano portate ogni sabato mattina, e puntualmente sparivano il giorno stesso. Da un po’ di tempo i parenti del defunto ci hanno proprio rinunciato», il racconto del necroforo del cimitero di Selargius, Mario Esposito.

Furti continui

Un fenomeno che - dicono molti selargini - si ripresenta soprattutto durante l’estate. «Prima ci si limitava a prendere qualche rosa dalle composizioni floreali una volta terminato il funerale di turno», dice Giulia Sulas, «da un po’ di tempo invece vengono prese di mira le tombe nei colombari più nascosti». Spariscono rose, garofani, crisantemi, margherite, e soprattutto orchidee. Non solo: «Pochi mesi fa ho assistito a una scena grottesca e molto triste allo stesso tempo, ho notato una donna che trascinava una corona di fiori appena presa dalla lapide di un defunto tumulato qualche ora prima», ricorda Mario Cocco, «ho chiesto se fosse una parente e - con tono arrogante - mi ha risposto di farmi gli affari miei. Morale della favola: quella corona l’ha posizionata sotto la tomba del marito defunto». Lamentele riferite anche ai fiorai all’ingresso del cimitero, e alle stesse agenzie funebri. C’è chi parla di alcune anziane vedove che frequentano il cimitero ogni giorno. «In tanti sospettiamo lo facciano perché hanno difficoltà economiche, ma secondo me è diventato più un vizio ormai», si lascia sfuggire Giovanna Manca.

Il necroforo

Furti che però - rispetto al passato - sarebbero in calo. «Ormai lavoro qui da quasi vent’anni», dice il necroforo del cimitero, «e ne ho viste tante. Tempo fa c’era una coppia di anziani che rubava i fiori senza vergogna. Una volta li ho beccati mentre facevano razzia di rose bianche subito dopo il funerale di una giovane ragazza, non ci ho visto più e ho persino minacciato di chiamare i carabinieri, ma non è servito a niente. Poi ci sono sono quelli che lo fanno per dispetto: prendono i fiori del loculo vicino e li buttano alla spazzatura». In passato c’è stata anche una donna che - beccata mentre rubava - ha presentato una denuncia per calunnia perché era stata additata come ladra dagli operatori del camposanto. «Ma mica rubano solo fiori», aggiunge Esposito, «due giorni fa un signore è fuggito con la scopa del cimitero, così come puntualmente spariscono secchi e palette che usiamo per pulire fra le tombe».

