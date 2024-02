Così i giovani speciali sono diventati cuochi: ecco la loro gastronomia  

Impossibile dire quando sia nata l’idea. Forse mentre preparavano l’impasto per la pizza, oppure la base per i malloreddus, o altrimenti quando studiavano le ricette della nonna. Sicuramente la spinta sono stati il sorriso e l’entusiasmo con i quali i ragazzi speciali ospiti del centro diurno di via Pio IX ad Assemini hanno partecipato nell’ultimo anno ai laboratori di cucina. Adesso cappello da chef e grembiule saranno la divisa ufficiale del loro nuovo impiego: la cooperativa sociale Controvento, che gestisce il centro diurno asseminese, li ha coinvolti in un’attività imprenditoriale vera e propria: i giovani disabili lavoreranno in una gastronomia, “Noialtri”, che verrà inaugurata mercoledì in via Pergolesi a Cagliari. È il traguardo finale di un percorso di autodeterminazione che ha portato alla nascita della prima gastronomia inclusiva della Sardegna.

Al lavoro

Giorni frenetici prima dell’inaugurazione, i ragazzi cucinano e allestiscono il negozio, sorridono emozionati e scherzano. Decidono, assieme alla cuoca Enrica Asuni e alla responsabile della gastronomia Vanessa Mereu, piatti particolari e ricette da proporre e non vedono l’ora di dimostrare quanto sono bravi. Ricevono chi, curioso, entra e si informa e poi nell’attesa dell’apertura va via salutando con l’affetto del cliente affezionato. Sembra quasi che “Noialtri” sia sempre stata presente in questo angolo di città o che la città la aspettasse da tempo.

Tutti i giorni dal lunedì al sabato, a pranzo, i clienti saranno accolti con cordialità da Andrea, mentre Michela curerà il servizio in sala per chi consumerà il cibo sul posto. Erica sarà aiuto cuoca nella cucina adibita alla preparazione dei cibi per celiaci, Rachele sarà operativa nella cucina visibile dalla sala ristorante e seguirà la preparazione di cibi vegani e vegetariani. A supervisionare sala e vetrine espositive ci sarà Valentino.

Ragazzi speciali per una gastronomia altrettanto speciale: cucina di qualità e tradizionale, accuratezza nella scelta delle materie prime, attenzione ad alcune categorie di consumatori (vegani, vegetariani, intolleranti al lattosio e al glutine). Una gastronomia dove anche a fuochi spenti, dalla cucina si diffonde il profumo dei sogni, della determinazione e del coraggio di chi ha compiuto un lungo viaggio nella terra delle possibilità irrealizzabili rendendole possibili.

La scelta

William Salis, presidente della Cooperativa sociale Controvento, spiega: «La nostra missione è quella di garantire, a soggetti in condizioni di disabilità, il recupero, lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie personali. Sono i ragazzi a soffrire di più dell’emarginazione sociale, ormai fuori dai percorsi scolastici e con la difficoltà a vivere una normale vita di relazioni sociali. Da noi hanno la possibilità di esprimere in pieno le proprie capacità migliorando così la qualità della vita e del tempo libero».

Il progetto

Annuisce Valentina Meloni, presidente del progetto: «Non abbiamo mai inteso “Controvento” come un punto di arrivo, tutti i giorni lavoriamo affinché i nostri obiettivi abbiano un riscontro concreto, quello dell’inclusione è un percorso fattibile. Noi ci crediamo. Quando ci siamo accorti che, all’interno del gruppo, c’erano dei ragazzi che avevano la possibilità di autodeterminarsi, di poter lavorare, abbiamo pensato a questo progetto di inclusione. Attraverso “Noialtri” mettiamo in pratica la nostra idea di un mondo accogliente, solidale e migliore».

Che tu possa avere il vento in poppa è l’augurio rivolto a chi inizia un nuovo progetto. Malgrado i propri limiti e a dispetto del pregiudizio di chi ha già deciso o crede di sapere cosa possono fare o essere, cosa possono diventare, i ragazzi speciali di "Noialtri” hanno dimostrato che, con supporto giusto, si può arrivare e vincere anche controvento.

