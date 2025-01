Così i fedeli restaurano la chiesetta 

Adesso tocca a loro. Finito il lavoro di operai, muratori e architetti, saranno i fedeli a occuparsi degli interni dell’antica chiesetta di San Benedetto in via Marconi, risalente al XIV secolo, completamente rimessa a nuovo dai recenti lavori di restauro e che sarà riaperta dopo l’Epifania.

Le squadre

Si sono suddivisi in team gli abitanti del quartiere, ognuno con compiti ben definiti, ovviamente tutti con l’autorizzazione del parroco don Alfredo Fadda.E così c’è chi si è occupato di restaurare i quadri, chi provvederà a rimettere in sesto i banchi, chi si occuperà della balaustra e chi invece ha donato un dipinto. Perché, come spiega una delle residenti Milvia Serra 73 anni, «San Benedetto è una chiesa familiare, una chiesa di vicinato. “S’aggiudu torrau” si dice quando ci si mette al lavoro nell’interesse della comunità». D’altronde, aggiunge, «fin dalle origini tutto quello che c’era dentro la chiesa erano donazioni di fedeli: quadri, tovaglie, lampadari. E già allora era il vicinato che si occupava anche delle piccole riparazioni, come stiamo facendo noi adesso».

Lavori e donazioni

A sistemare i quadri, circa una decina risalenti al periodo compreso tra il 1920 e il 1950, ci ha pensato Stella Mureddu 71 anni appassionata di tradizioni, punto fermo delle associazioni Su Idanu e Femminas e collezionista di tutto ciò che sa di passato, dagli abiti ai giochi per i bambini. «Anche questi quadri erano donazioni di fedeli», racconta Mureddu, «raffigurano la Sacra Famiglia, il Cristo, San Benedetto. Io mi sono occupata di ripulirli per bene e risistemare i vetri e le cornici». Questi quadri, precisa Serra, «sono gli unici rimasti dopo il furto che c’era stato una trentina di anni fa. I ladri portarono via tutto ciò che c’era all’interno della chiesa, compreso un quadro alto quasi due metri che raffigurava un Cristo con la croce, su tela. Un vero peccato che non si sia più trovato».

Una volta poi che la chiesa sarà riconsegnata, «ci sarà da fare la balaustra davanti all’altare» e poi da riposizionare i banchi e, come spiega un’altra residente Elena Costa, «bisognerà vedere quelli che si possono recuperare. Abbiamo già sentito un falegname per capire cosa si può salvare, altrimenti se ne prenderanno di nuovi». Angela Deiana 81 anni, donerà invece un quadro che raffigura Sant’Antonio. Anche il suo legame con questa chiesetta è fortissimo, «mi dispiace soltanto che mio marito, sia morto prima di riuscire a vedere l’inizio e la fine dei lavori».

Il restauro

Lavori che, portati avanti con un finanziamento di circa 200mila euro stanziati da Regione e Comune e 13mila raccolti dai residenti, hanno riguardato il rifacimento del tetto e dell’interno compresi arredi, intonaci, pavimenti e impianti. E sono state ripulite e lasciate al loro posto anche le cementine, le antiche mattonelle. Inoltre è stato rimesso a nuovo anche il vicolo all’esterno, disseminato di buche e che ogni volta che pioveva si trasformava in un pantano.

Infine si chiederà alla Soprintendenza di poter sistemare una targa all’esterno con il nome di tutti gli obrieri che si sono succeduti negli anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA