Così i favolosi Daniels ci portano sulle giostre  

Al termine delle premiazioni agli Oscar resta sempre tanto su cui discutere. Non solo il valore artistico delle performance - confrontando candidati e vincitori - ma anche gli aspetti culturali, di mercato e di costume. Si pensi ad esempio al caso di “Parasite”, primo titolo sudcoreano a vincere il premio come miglior film, o a quello di “Moonlight”, strettamente intrecciato alla tematica Lgbt. Con ben sette premi ricevuti - e parliamo di quelli più ambiti - l’ultimo progetto dei “The Daniels” non passa certo inosservato. Un esperimento che, ad un’occhiata distratta, parrebbe quasi cascato per sbaglio nel calderone dei grandi nomi in concorso. Già, perché tornando indietro negli anni, ripensando anche alle più recenti premiazioni, colpisce notare quanto le vicende di una famiglia problematica dispersa nei meandri del “multiverso” possa aver attirato un così forte interesse da parte dell’Academy. E dunque, nuovamente, si tratta non solo di riconoscere il valore produttivo dell’opera, ma anche l’ampio contesto in cui si inserisce.

La storia

Evelyn è un’immigrata cinese che vive in America insieme al marito Waymond e alla figlia Joy. La situazione in famiglia è delicata: gestiscono una lavanderia a gettoni che rischiano di perdere per difficoltà finanziarie, l’imbranato uomo di casa considera realisticamente il divorzio e l’adolescente incompresa ha serie difficoltà nel farsi accettare così com’è dai suoi genitori. In un tale groviglio di tensioni, Joy - del tutto inaspettatamente - troverà un modo quanto mai insolito di risolvere la situazione: grazie alle infinite varanti di se stessa coesistenti nel multiverso avrà accesso a facoltà e poteri prima preclusi, consentendole di rimettere in piedi la situazione e ritrovare il legame autentico che la tiene unita ai suoi cari. Il topos del “multiverso” è uno spunto narrativo diventato di moda nell’ultimo periodo, soprattutto nell’ambito dei “cinecomic” e delle serie televisive. Ciò che però rende unico questo film sono le modalità in cui il tema viene contestualizzato: non solo grazie a una scrittura spesso irriverente e bizzarra come mai si potrebbe immaginare, ma soprattutto per l’eccezionale capacità di mantenersi coerente anche laddove tutto sembra andare fuori controllo. Rovesciando addosso suggestioni attinte da ogni immaginario possibile, con citazioni alla cultura pop e al cinema d’azione orientale, il risultato è quello di impressionare visivamente lo spettatore senza mai mancare il tema di fondo, legando la commedia al dramma in un sistema sofisticato che insieme diverte ed emoziona. Lo stupore che ne deriva è merito anche di un montaggio ritmato ed incalzate, da far impallidire perfino i migliori film carichi di suspense. Gli attori premiati con le ambite statuette si dimostrano eccezionali soprattutto nella credibilità di simulare col corpo e l’espressività il potere conferitogli dagli infiniti universi in cui si imbattono, regalandoci altrettante infinite sfumature di loro stessi. E dunque, provando a spiegare le ragioni di un simile successo, sicuramente riconosciamo a “Everything everywhere all at once” un coraggio ed un’esuberanza fuori dal comune. Qualcosa che fa uscire dalla sala del tutto stralunati, come dopo un giro della morte sulle montagne russe. Pensandoci bene, può anche essere che questo basti e avanzi.

