Così i cestini si trasformano in cassonetti 

Assalto ai cestini per le cartacce davanti all’Asl. Ogni giorno i contenitori che si trovano davanti al poliambulatorio in via Turati, vengono utilizzati come cassonetti. Le buste di indifferenziato vengono gettate all’interno o appese al braccio che sorregge il posacenere. Lo stesso accade anche in altre zone della città a cominciare da viale Colombo e da alcune piazzette i via Marconi. Un fenomeno che va avanti da anni tanto che tempo fa la De Vizia era stata costretta a eliminare i cestini proprio per evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Si pensava adesso che con i nuovi contenitori la situazione cambiasse invece tutto è rimasto uguale.

Con il nuovo appalto la De Vizia ha sistemato in città diverse tipologie di cestini, compresi quelli per la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro. Poi ci sono i contenitori per gli abiti usati, per la raccolta dei medicinali scaduti, delle pile, degli oli esausti e degli escrementi dei cani.

