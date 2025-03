Si trova a Maracalagonis l’unico centro in Sardegna, il terzo in Italia, per addestrare i cani guida per persone non vedenti. «Tra meno di un anno potremo già donare i primi due animali», assicura Salvatore Pulixi, presidente della fondazione Pulixi che, insieme al centro di cultura cinofila Jàgaru group, ha fatto nascere la scuola di addestramento.

