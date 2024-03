Così i bimbi si prendono cura dei nonnini  

Due generazioni unite nel nome dell’inclusione e dello scambio reciproco di conoscenze. Così i bambini della scuola primaria paritaria “Casa del Fanciullo” sono ormai ospiti fissi a Casa Jolanda, centro diurno per anziani aperto da un anno e mezzo dove fanno tappa ogni settimana.

Nonnini e bimbi

«La nostra collaborazione nasce a dicembre con l’esigenza di far avvicinare i bambini piccoli agli anziani e di supportarli nelle attività manuali in un’ottica di scambio di ruoli», spiega Claudia Conca, dirigente della Casa del Fanciullo, «i piccoli aiutano gli anziani in ciò che questi ultimi non riescono più a fare, principalmente lavori manuali. A dicembre hanno fatto lavoretti natalizi, come ad esempio la realizzazione di oggetti tipici del periodo e disegni a tema, e questo periodo invece fanno oggetti ispirati a temi pasquali. E i nonnini invece raccontano loro storie del passato».

Gli obiettivi

Ad essere coinvolti gli alunni dalla seconda alla quinta elementare. È stata la stessa scuola di via del Redentore a contattare Casa Jolanda, nell’ottica di una stretta collaborazione intergenerazionale, continua la dirigente: «Ci è sembrata bellissima l’idea di poter far passare delle giornate diverse sia ai bambini, ma soprattutto agli anziani che, per diversi motivi, si trovano a passare le giornate in contesti ricreativi. La nostra scuola ha sempre avuto un occhio di riguardo per i nonni e le persone in età avanzata. Loro sono la nostra memoria, uno sguardo al passato che noi possiamo conoscere solo attraverso le loro parole, esperienze e gesti. I nostri bambini possono toccare con mano la realtà dell’essere anziano. Per quest’anno didattico abbiamo deciso di avere con loro un rapporto ancora più forte e concreto».

La festa

Dall’altra parte i nonnini sono entusiasti di vedere i bambini stare con loro e fare attività insieme, spiega la responsabile di Casa Iolanda, Barbara Usai: «Disegnano e colorano con loro, e ora hanno preparato anche un ricordino da lasciargli: un disegno che raffigura delle uova di Pasqua. Ci troviamo molto bene e l’iniziativa andrà avanti». Gli ospiti di Casa Jolanda hanno tra i 66 e i 95 anni, diversi tra loro fanno attività di stimolazione cognitiva, tra le quali rientra anche questo progetto, per tenere allenata la mente e mantenere l’autonomia rimasta.

