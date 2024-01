Così i bimbi proteggono gli assioli 

Da sempre i rapaci notturni attirano superstizioni e credenze popolari e spesso sono protagonisti di fiabe e racconti. Una cosa è certa: la presenza di questi animali nel territorio favorisce la diminuzione di specie dannose, rivelandosi importante anche per attività produttive legate alla campagna. Per questo a Ussaramanna 15 piccoli studenti della scuola media (che ospita allievi anche di Siddi, Turri e Baressa) si sono impegnati in un progetto sulla costruzione di nidi per gli assioli, i più piccoli tra i rapaci notturni che volano nei cieli stellati della Sardegna.

La lezione

Gli assioli (Otus scops) possono essere considerati dei gufi in miniatura. Sono lunghi tra i 18 e 20 cm e raggiungono il peso di 100 grammi. Si riconoscono per avere una livrea mimetica e dei ciuffi auricolari sulla testa: animali molto difficili da avvistare, sono abbastanza facili da sentire per il canto ritmato “chiù” che emettono. È una specie estivante: migra in estate e raggiunge l’Isola per nidificare, ma c’è una piccola popolazione stanziale che sta in Sardegna tutto l’anno. Sono importanti perché si nutrono di insetti e di altri animaletti infestanti, come piccoli roditori, controllando quindi le popolazioni. Per i bimbi qualche ora di teoria in cui si è parlato di tutto questo e poi al lavoro: armati di legna e attrezzi necessari, i giovani, guidati dal naturalista Giovanni Pischedda, hanno costruito le casette per gli assioli. «La scelta di coinvolgere i bambini in questo progetto non è casuale – ammette Pischedda, che ha svolto il laboratorio con l’insegnante Carla Vinci –. La Marmilla è da sempre una terra ricca di assioli in controtendenza rispetto al decremento delle popolazioni di tutta Europa che soffrono l’avanzare dell’inquinamento e dell’urbanizzazione».

Il progetto

«Dopo essere stati assemblati dai miei studenti, i nidi sono stati posizionati in alcuni alberi nel cortile delle scuole e saranno così un punto di osservazione privilegiato per chiunque voglia ammirare la vita di questi rapaci», anticipa l’insegnante Carla Vinci. Non appena ci sarà una nidificazione, presumibilmente verso maggio, i nidi verranno monitorati dai piccoli costruttori e dagli esperti dell’unica società che si occupa di rapaci notturni in Sardegna, la Stria srls.

Quali sono i vantaggi nel costruire i nidi? «Posti sicuri e tranquilli per assioli, che non disdegnano stare nei piccoli e tranquilli paesi della Marmilla, dove i fattori di disturbo sono ridotti al minimo – spiega l’esperto –. Oltre che per la nidificazione, le casette possono fungere da riparo anche contro eventuali predatori, anche se questi ultimi sono ben pochi». Non è nemmeno escluso che possano provvisoriamente attrarre cinciallegre o upupe. «Sono animali che hanno cove in periodi diversi, quindi non ci sarebbe nessun problema ma anzi si potrà così osservare da vicino la vita di altri uccellini», conclude Pischedda.

La scuola

«Il progetto aderisce pienamente all’impegno di questo Istituto per costruire una comunità consapevole, responsabile, sostenibile, per quanto riguarda l’ecososistema – dice soddisfatto il dirigente scolastico Roberto Scema –. Un’azione che rafforza il nostro legame con il territorio guardando, in questo caso, anche all’area del Monte Arci: l’assiolo è un rapace notturno bellissimo, che ben conosciamo per il richiamo, nelle notti d’estate». Per i piccoli costruttori il progetto non finirà qui: in primavera è prevista un’escursione nel sentiero degli assioli, a Pau, per osservare gli animali nella natura.

