Così i bambini imparano a fare “su coccoi cun s’ou” 

La gioia è negli occhi dei bambini. «È stato molto bello fare il pane a scuola. Le signore con il grembiule e il fazzoletto ci hanno insegnato tante cose». I libri questa volta li hanno lasciati sul banco e in occasione della vicina Pasqua, gli alunni della primaria di via Beethoven si sono trasformati in provetti panificatori.

Il corso per i bimbi

Una lezione speciale per loro che, guidati dalle insegnanti, nei giorni scorsi hanno partecipato a un corso di panificazione con le esperte di tradizioni popolari Marisa Puddu, Teresa Scintu e Carmela Stocchino che si sono presentate abbigliate come le perfette padrone di casa dei tempi dei nonni.I bambini con indosso i grembiuli, hanno lavorato uova e farina e infornato l’impasto per preparare non un pane qualsiasi ma s’angulia , ovvero su coccoi cun s’ou che le nonne regalavano ai bimbi il giorno di Pasqua, dopo la messa, quando ancora non c’era l’usanza di comprare le uova di cioccolato.«È fondamentale conservare e portare avanti queste tradizioni» spiega la dirigente scolastica Cinzia Sciò, «l’Istituto comprensivo 4, già da anni promuove la valorizzazione della cultura sarda e delle tradizioni locali attraverso laboratori di diverso argomento: ballo sardo, launeddas, dolci sardi, tradizioni carnevalesche e legate al ciclo della vita. Iniziative che oltre ad assumere un’importanza educativa, sono gradite dagli alunni che vi partecipano con entusiasmo».Ad accompagnare la preparazione del pane, le poesie recitate dalle maestre “Seus femminas cuattesas pani bonu scius fai”, che, come ha sottolineato, l’insegnante Giovanna Serusi «diventano in queste occasioni un connubio ancora più importante perché evidenziano due peculiarità quartesi: la poesia e il pane».

Entusiasmo

E per i bambini è stata un’esperienza incredibile «una semplice striscia di pane» ha aggiunto l’insegnante «è stata abbellita con decorazioni che solo la fantasia e l’estro dei piccoli panettieri potevano creare, perciò pizzicata, sforbiciata e decorata, la pasta ha preso forme bellissime e diverse».

«S’angulia» spiegano le maestre panificatrici Marisa Puddu e Teresa Scintu, «era il pane che ci facevano le nostre nonne per Pasqua. Si faceva il coccoetto , si metteva un uovo sodo al centro e lo si regalava anche alle mamme per i bambini morti del vicinato». Un tradizione che ancora oggi si conserva, «il pane era simbolo di buon auspicio e di rinascita. I bambini erano molto contenti, l’abbiamo poi cotto al forno. Abbiamo replicato l’appuntamento anche alla scuola dell’infanzia L’isola che non c’è, dove abbiamo dato al pane forma di uccellini, senza l’uovo». Perché il coccoetto, che è anche il pane pintau degli sposi, può essere decorato a mano con forellini, uccellini e così via.E nel giorno di Pasqua i bimbi regaleranno il coccoi cun s’ou accompagnandolo con un rametto di ulivo, simbolo di pace in un mondo di guerre.

