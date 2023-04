«Così i bambini diventano supereoi» 

«Ho iniziato quindici anni fa. Inizialmente durante le feste di compleanno di mio figlio: mi dilettavo a truccare i suoi amici, poi sono arrivate le richieste dei miei nipoti, ma questo non mi bastava. Mi sono dovuta documentare per accrescere le mie conoscenze, ho seguito dei corsi online e ho iniziato a sperimentare su me stessa, ed è ciò che preferisco».

«Il mio più grande obiettivo era quello di fare la tatuatrice, sfortunatamente per una serie di ragioni mi sono ritrovata a dovermi occupare dell’azienda di famiglia, ho quindi accantonato l’idea iniziale, ma non mi sono arresa e allora ho virato sul body painting, il disegno dei corpi».

Natasha Serreli ha 49 anni che porta avanti una grande passione nella sua vita: il trucco. Tutti la conoscono a Capoterra e non solo con il nome d’arte di “Makkia”. Oltre al suo lavoro, impiegata amministrativa nell’azienda di famiglia, utilizza il suo talento nel trucco per rappresentare i personaggi più celebri del cinema, utilizzando il suo corpo come tela per creare opere d'arte viventi. Ma non è solo questo che la rende unica: alle feste, si diverte a trasformare i bambini trasformandoli nei loro supereroi preferiti, donando loro momenti di magia e divertimento.

Da sogno a realtà?

Le prime trasformazioni?

Il suo tema preferito?

«L’horror di sicuro, anche se sono diversi i personaggi in cui mi sono immedesimata, come quelli del celebre film Avatar che ho completato in tre ore di lavoro».

Come trova ispirazione?

«Banalmente, mi baso su ciò che mi circonda, se dovessi pensare un trucco horror che ho realizzato: una volta vidi un bottone e pensai subito di incollarmelo in un occhio, da lì mi ritrovai nei panni di una bambola dai tratti tenebrosi. Ma sono tante le mie fonti di ispirazione, immagini, video e film, non mi impongo nulla e lascio che l’idea nasca in autonomia».

E i bambini?

«I bambini mi chiedono di trasformarli nei loro personaggi preferiti: dai mostri ai supereroi, fino a trucchi più femminili per le ragazze. Mi emoziona tantissimo lavorare con loro. Rappresentano quella parte ancora “pulita” del nostro mondo, esprimono ciò che provano realmente e privi di qualunque filtro. Mi emoziona questa limpidezza e la contrapposizione tra la maschera che realizzo e la persona pura che mi dimostra ciò che sta provando al momento, anche con un semplice sorriso».

