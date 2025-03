«Così ho vinto il concorso negato» 

«Mai piegare la testa davanti a un’ingiustizia. Mai». Anche perché chi non lo fa, rischia di vedersi riconoscere le proprie ragioni. È accaduto all’avvocata di Iglesias, ma con studio a Cagliari, Stefania Flore, di 35 anni, avvocata esperta in diritto di famiglia e dei minori e ora anche titolare di un assegno di ricerca per un anno all’Università di Bologna. L’ha ottenuto dopo un concorso che meritava di vincere ma - nel Paese delle selezioni pubbliche spesso nebulose - aveva invece premiato un’altra candidata che aveva meno titoli di lei. E no, non ha piegato la testa: «Ho presentato un esposto per falso ideologico in atto pubblico». E invece di correggere la “classifica” riconoscendo la vittoria di Flore, l’Ateneo bolognese ha preferito ripetere il concorso, offrendo il “premio in palio” a una platea più vasta. «Ho pensato che non avrei vinto, considerato che la mia carriera la volta precedente erano stati ritenuti una pagliacciata, invece ho ottenuto quell’assegno di ricerca di un anno».

La battaglia

Che quel concorso non fosse come doveva essere, lo dimostra la differenza di titoli con la vincitrice della prima “edizione”, poi revocata: «Era una neolaureata con uno stage di tre mesi all’Unione europea. Io nel curriculum avevo dottorato, diploma di specializzazione, docenze a contratto e varie pubblicazioni». Una storia italiana, insomma, anche perché «la vincitrice, quello stage l’aveva fatto con la presidente della commissione del concorso e collaborava con un’altra commissaria».

La doppia carriera

E ora l’avvocata Flore chiuderà lo studio cagliaritano in via Grazia Deledda? Neanche per idea: il mio progetto è unire la carriera universitaria all’attività forense, come fecero gli avvocati-professori Angelo Luminoso e Luigi Concas, per fare due esempi». A questo, mi serve l’assegno di ricerca che mi si voleva negare», sospira l’avvocata, senza rinunciare a un messaggio ai concorsisti: «Molte persone mi hanno consigliato di subire l’ingiustizia in silenzio, per proteggere la mia carriera universitaria. Sì, ma quale carriera, se meriti di vincere i concorsi ma te lo impediscono attraverso irregolarità? Quella carriera negata dobbiamo riprendercela, non farci battere dalle pagliacciate». Chissà se c’è un sottinteso per concorsisti gabbati. Una cosa tipo “ serve un’avvocata?”.

RIPRODUZIONE RISERVATA