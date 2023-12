«Così ho superato il Covid» 

Le donne lo sanno, recita una famosa canzone. Barbara Demuru sostiene che anche le mamme sanno o imparano e, anche sgangherate, sopravvivono alla difficile scuola dei loro figli. La sua esperienza, cominciata in periodo Covid, è diventata un libro. «Scrivere mi ha salvata in un momento difficile».

La maternità è arrivata tardi. «Quando ho incontrato la persona giusta, a 41 anni» lo spiega sorridendo Barbara, che ha collaborato per un’agenzia che organizzava itinerari enogastronomici accompagnando i turisti, a Cagliari ha insegnato italiano a stranieri, e in Francia ai bambini di una scuola elementare.

Il lavoro

«Insegnavo italiano e imparavo attraverso persone con cultura e tradizioni diverse dalle mie ad abitare il mondo. Nutrivo il mio spirito nomade, poi, con il Covid, quando siamo stati obbligati all’isolamento strettissimo, tutto è cambiato. All’inizio non mi ero resa conto, con un bambino piccolino e in attesa del secondo, la gioia mi riparava dal resto del mondo, nel primissimo periodo si viveva come dentro una bolla incantata. Ho iniziato a scrivere un diario per il bambino che sarebbe nato. Poi ho smesso, sono stata male, non erano semplici nausee, era un disgusto cosmico per tutto: mi davano fastidio persino i colori, i rumori le idee, è una cosa difficile da spiegare».

Gli appunti

Con la nascita del secondo bambino l’isolamento che impediva l’aiuto esterno, la stanchezza, la minaccia del Covid e il bisogno di normalità. «Ho iniziato a guardare i siti delle influencer, mi davano conforto e mi permettevano di evadere. Quelli sulle buone maniere, o sul miglioramento personale. Guardavo queste donne organizzate, truccate, con case ordinatissime e pulite. Prendevo appunti, avevo i miei quadernini, scrivevo in inglese. Io guardavo la mia casa disordinata e non sapevo che pesci prendere, c‘erano dei momenti in cui desideravo non essere così necessaria. Approfittavo di ogni momento pur di scrivere, mi faceva star bene, mi ha permesso di capire che c‘ero ancora. Ero sempre io, ero presente».

Barbara è riuscita a trasformare appunti e riflessioni in un piccolo romanzo ironico proposto a maggio ad una casa editrice e pubblicato a giugno. «Sono ancora incredula, ho scritto senza dirlo a nessuno, neanche a me stessa, senza sapere dove sarei andata a finire. Ora, rileggendo, sorrido. Io non lo so se l’ironia è stata la barca che mi ha permesso di attraversare un mare mosso. So, per certo, di essermi salvata scrivendo».

