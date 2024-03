«Così ho sconfitto i bulli» 

Una ragazza, che frequenta la terza media negli istituti di Macomer, ha sfidato l'emozione e ha denunciato pubblicamente di essere stata vittima di bullismo e cyberbullismo, prima a scuola e poi sui social. «Sono riuscita a superare quel terribile momento grazie agli insegnanti, alle mie amiche, ai miei genitori, ma ho dovuto aspettare tanto per cercare di bloccare questa violenza e quanto stava accadendo sui social». È stato il momento più significativo della manifestazione che si è svolta ieri mattina nella grande sala del Centro Servizi Culturali su iniziativa degli istituti comprensivi riuniti con i dirigenti Simonetta Fadda e Sergio Masia, la partecipazione massiccia della Polizia di Stato, col dirigente del commissariato di Macomer, Federico Farris, il questore di Nuoro, Alfonso Polverino, e l'ispettore Giorgio Matta.

Come difendersi?

Il dirigente del commissariato ha esordito ricordando il dramma di Carolina Picchio, che nel 2013 si tolse la vita, per la grave umiliazione subita di vedersi in un video compromettente. «I ragazzi non comprendono quello che è un gioco e quello che è un reato - ha esordito il commissario Farris - casi come quello di Carolina Picchio ce ne sono tanti in Italia e ci sono anche nella nostra comunità. Anche a Macomer le vittime del bullismo questo problema se lo portano a casa aggiungendolo ad altri. La fragilità di tanti ragazzi poi porta al suicidio, come è successo a Carolina». Oltre tracciare la figura dei bulli, il dirigente del commissariato ha invitato tutti i ragazzi a denunciare subito alle forze dell'ordine eventuali atti di bullismo subiti. «Ricordatevi- ha concluso Farris- che nessuno merita di subire prepotenze. Vogliamo farvi capire che non siete soli, fatevi rispettare e non dovete tacere. Noi non ci gireremo dall'altra parte».

La scuola

La dirigente scolastica, Simonetta Fadda, dice: «Certe situazioni possono essere contenute se ci sono alleanze e il rispetto per l'altro. Anche la famiglia deve collaborare con la scuola e le forze dell'ordine". Sergio Masia, dirigente dell'istituto "Giannino Caria", aggiunge: E' l'ennesima iniziativa messa in campo dalla scuola, per riportare all'attenzione un tema centrale, che riguarda la vita degli alunni, per ricordare che agli stessi non sono soli ad affrontare queste situazioni".

