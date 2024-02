«Così ho salvato mio padre» 

Quei momenti sono impossibili da dimenticare. Colpa di un boccone di zeppola andato di traverso. «Mio padre era a terra, ormai cianotico, privo di sensi, stava per morire soffocato. Sono rimasta lucida, non volevo commettere nessun errore, perché in questi casi ogni secondo è prezioso. Così dalla centrale operativa del 118 mi hanno tranquillizzato e guidato passo passo verso la manovra di disostruzione delle vie aeree. Senza l’aiuto dei volontari avrei potuto commettere un passo falso, gliene sono infinitamente grata. Io sono soddisfatta di me stessa per aver mantenuto la lucidità mentre gli altri commensali sono rimasti impietriti».

Dopo pranzo

Alessandra Piras rivive un pomeriggio di festa che stava per trasformarsi in tragedia quando il padre Luigi, 83 anni, pensionato «affetto da diversi acciacchi dovuti all’età e da una lieve demenza», è rimasto quasi soffocato.

«Mio padre è goloso», si scioglie in un sorriso la figlia Alessandra, «ma ha anche difficoltà nella masticazione. Con mia madre e mio fratello lo seguiamo costantemente, eppure è bastato un attimo. Non ce l’aspettavamo perché babbo si alimenta da solo senza problemi».

Al telefono

Decisivo il supporto via telefono dalla centrale operativa del 118. Dall’altra parte della cornetta un’infermiera, un angelo secondo Alessandra Piras, ha spiegato come si agisce in questi casi. Tutti dovrebbero imparare a eseguire correttamente le manovre di disostruzione che sono diverse a seconda della fascia di età, dello stato del paziente e delle sue capacità di autogestirsi. Per gli adulti ancora vigili si applica la manovra di Heimlich, mentre per le persone prive di sensi bisogna seguire alcuni accorgimenti come lo svuotamento del cavo orale utilizzando le dita.

Lieto fine

«Le manovre - testimonia Sandro Bandu, 60 anni, infermiere - consistono nella disostruzione immediata del corpo estraneo dalle vie aeree che causa un arresto respiratorio. Se non lo si fa precocemente l’arresto respiratorio evolve in arresto cardiaco e la situazione precipita drammaticamente. Ecco perché è utile iniziare subito le manovre di disostruzione. Lo possono fare tutti, anche chi non l’ha mai fatto prima».

Tutto è bene quel che finisce bene. Alessandra sorride pensando all’accaduto: «Appena risvegliato babbo si è guardato intorno e ha salutato cordialmente i volontari del 118 sopraggiunti, con la calma e l’educazione che l’hanno sempre contraddistinto». E ieri ha ripreso la sua vita di sempre: circondato dall’affetto dei familiari e immerso nella sua lettura preferita, i fumetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA