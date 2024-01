«Così ho salvato centinaia di randagi» 

Centinaia di gatti e cani salvati dalla strada. Molti tenuti in casa, altri dati in affido. Questa è la storia di Alberta Pitzalis, 51 anni di Pula, che da anni si occupa di trovare una sistemazione agli animali lasciati al loro destino. La donna ha avviato anche un’associazione no profit: il suo desiderio sarebbe di istituire un rifugio sicuro per questi animali con l’aiuto dell’amministrazione comunale.

La storia

«Sin da piccola davo da mangiare ai cani e gatti che abbandonavano per strada – racconta Alberta Pitzalis –. Mio padre mi chiamava “San Francesca”». L’associazione “L’Oasi dei cuori vagabondi” è nata ormai da due anni e si occupa dei cani e gatti che vengono abbandonati a Pula e dintorni: «Accudiamo il maggior numero di animali possibile. Da settembre abbiamo recuperato una ventina di gatti abbandonati». Una missione per nulla facile. «Faccio tantissimi sacrifici, sia fisici sia economici. Anche mentalmente non è semplice perché di circa 50 gatti recuperati lo scorso anno più di 30 sono deceduti. Avrei tantissime storie da raccontare sugli animali salvati a cui siamo riusciti a dare un futuro migliore. Sono questi i motivi che mi spingono ad andare avanti».

La proposta

Pitzalis ha chiesto aiuto al Comune per poter realizzare una struttura o avere un terreno per accogliere tutti gli animali: «Con l’amministrazione avevamo raggiunto un accordo due anni fa: il Comune avrebbe dovuto acquistare i medicinali, mentre l’Asl si sarebbe occupata delle sterilizzazioni. Avevamo chiesto un terreno per poter dare un rifugio a cani e gatti ritrovati».

Il sindaco di Pula Walter Cabasino spiega: «L’amministrazione ha la massima attenzione per il benessere animale. I nostri vigili sono stati sensibilizzati per contenere il randagismo. Il Comune si impegnerà per trovare dei fondi per istituire un canile intercomunale e garantirà un investimento per i medicinali. Nel 2023 abbiamo speso circa 45.000 euro per il mantenimento dei cani nei canili autorizzati. Per i gatti la questione è più complessa perché occorre portarli a Cagliari per la sterilizzazione. Ho mandato una lettera al servizio veterinario della Asl e parlato con la responsabile del servizio benessere animale che ha dato la piena disponibilità appena verrà rinnovato il veterinario che si occupa delle sterilizzazioni feline».

