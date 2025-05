«Così ho rivisto il viso di mia madre» 

«Ricordo di aver guardato mia madre e mio fratellino e di essermi reso conto che non li vedevo da quattro anni». Mattia Muscas, 26enne di Serramanna, racconta l’emozione che ha provato quando i suoi occhi sono tornati a vedere. «Mi hanno colpito i segni dell’età sul volto di mia madre e il fatto che il mio fratellino fosse tanto cresciuto e avesse persino la barba».

La diagnosi

Mattia soffre di cheratocono, una malattia degenerativa della cornea che compromette la vista, rendendo le immagini sfocate e distorte. La patologia gli è stata diagnosticata durante una semplice visita nel 2019. «Il consiglio dello specialista è stato quello di sottopormi a un intervento chirurgico a bassa invasività mirato a rallentare l’avanzamento della malattia, ma non ci ho dato troppo peso e ho trascurato il consiglio. Con il passare del tempo, però, la mia vista era sempre più compromessa e così grazie anche a Liliana, la mia fidanzata, che mi ha letteralmente “aperto gli occhi” mi sono deciso a far qualcosa».

Il percorso non è stato per niente veloce. «Per le consulenze mediche sono andato anche a Nuoro dove effettuando un esame che permette di studiare la forma e la curvatura della cornea ho scoperto di essere tra il terzo e il quarto, e ultimo, stadio. Per questo l’intervento sarebbe stato ormai inutile».

A questo punto l'unica possibilità era quella di riuscire a ottenere un paio di lenti rigide che permettono di correggere l’irregolarità della cornea e migliorare la visione. «Sono stato indirizzato in un centro a Cagliari dove inizialmente è stato creato un prototipo delle lenti e dopo varie modifiche siamo arrivati a quelle definitive adatte perfettamente ed esclusivamente ai miei occhi».

Una luce nuova

Ricevute le lenti l’emozione è stata indescrivibile. «Ho ricominciato a notare dettagli che ormai avevo dimenticato. Ormai ero talmente abituato a vedere male che per me non vedere cose scontate era normale: il riflesso di una superficie bagnata, quadri che sembrano essere semplici quadri invecchiati col tempo sono tornati ad essere miracolosamente nuovi, la definizione dei colori». Una luce nuova si è accesa nel mondo di Mattia Muscas. «Per lavoro mi occupo della manutenzione del verde e tutto era incredibilmente più bello: la natura e le sue splendide sfumature di colori, mi stupivo per una semplice foglia! Mi stavo perdendo veramente tanto, solo quando rischiamo di perderlo capiamo quel che diamo per scontato. Ora convivo tranquillamente con queste lenti e mi rendo conto di quanto sia stato enorme lo sbaglio di sottovalutare la mia condizione».

