«Così ho ritrovato il mio maestro» Archibugi racconta Federico Caffè 

Daniele Archibugi, dirigente del Cnr e docente al Birkbeck College a Londra, ha ritrovato il suo Federico Caffè. Il libro “Maestro delle mie brame” (Fazi editore) è una terapia. Ha cercato con ostinazione il suo maestro, scomparso nel nulla nella notte tra il 14 e 15 aprile del 1987. Lo ha ritrovato grazie alla scrittura tornando indietro con i ricordi, in uno sforzo di memoria che alla fine aiuta tutti a scoprire il mondo privato e pubblico dell’economista che ha avuto tra i suoi allievi Mario Draghi, Ignazio Visco, Ezio Tarantelli, Fausto Vicarelli, Bruno Amoroso, Giorgio Ruffolo, Franco Archibugi (il padre di Daniele). Una scuola di talenti sotto l’autorevole guida del professor Caffè.

Aveva bisogno di un libro per ritrovare il suo maestro.

«Ho chiuso un’esperienza molto dolorosa che è durata a lungo. Molti dei suoi allievi, a cominciare da me, hanno continuato a sognarlo. Ci raccontavamo i sogni. A volte erano strani. Spesso ci hanno fornito, senza una reale speranza, delle tracce. Ora credo di sentirmi meglio. Con tutto ciò che ci ha dato e che mi ha dato era giusto raccontare la sua storia. È un libro che non parla di economia, ma di una vicenda personale. Ho fatto del mio meglio per restituire la ricchezza dell’uomo e dello studioso».

Scrive Baudelaire: “Ho più ricordi che se avessi mille anni”. Vale per il suo rapporto con Federico Caffè.

«Credo di essere stato la persona a lui più vicina. Nonostante la differenza di età, avevo un rapporto privilegiato con lui ereditato da mio padre. Federico Caffè non aveva avuto figli ma avvertiva un forte desiderio di paternità sublimato all’Università nel rapporto con i suoi studenti. Era un insegnante affettuoso, presente, incoraggiante, anche severo, a volte con sfuriate e alzate di testa. Mi ha conosciuto da bambino. Ero la persona che avrebbe dovuto fare qualcosa di più per scuoterlo dalla sua depressione degli ultimi anni e fargli vedere che c’era una vita al di là della facoltà. Mi è rimasto questo rimpianto. Alla fine, per senso di giustizia, spero che quest’uomo, così generoso, negli ultimi anni della sua vita sia stato accudito e amato come lui ha fatto con i suoi allievi».

Che cosa ci dice oggi Federico Caffè?

«I suoi scritti sono ancora di grande attualità. Riflette sulle esigenze dei poveri, degli anziani, sul valore di una società solidale in cui ognuno si prende cura degli altri. L’opposto di una società egoistica e orientata sull’affermazione individuale. Dobbiamo pensare al progresso materiale oppure al progresso spirituale? È un problema molto serio. Per questo Federico Caffè ci può aiutare a rivedere e a sistemare meglio le nostre priorità».

Quanto le manca?

«Mi è sempre mancato. Nei primi anni della mia carriera ho sentito la sua mancanza da un punto di vista egoistico. Ero un giovane studioso che aveva bisogno della sua guida e della sua protezione. Avevo bisogno di lui come interlocutore. Pensavo: Perché mi ha abbandonato? Poi ho cominciato a pensare a quello che avrei fatto per lui se fosse stato ancora presente. Amava la musica. Avrei dovuto imporgli la tradizione di andare a sentire concerti, una consuetudine che condivideva con mio padre. Mio nonno era violinista all’Accademia di Santa Cecilia. Riuscivano a intrufolarsi alle prove generali senza pagare il biglietto grazie a mio nonno. E quando faceva un po’ troppo il moralista gli ricordavo quell’abitudine: non ti scordare che entravi senza biglietto ai concerti. Ecco quello che avrei potuto fare. Riportarlo a sentire la musica che tanto amava».

