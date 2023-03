«Così ho ripulito la zona di Capo Ferrato» 

Ce l’aveva in mente da tempo, martedì mattina ha deciso che era la giornata buona. E così Silvia Spano, castiadese di 24 anni, ha perlustrato in lungo e in largo la spiaggia e la pineta retrostante di Capo Ferrato ripulendo la zona da cima a fondo. Dodici bustoni pieni di ogni tipo di rifiuti che sono poi stati accuratamente differenziati.

Ce l’aveva in mente da tempo, martedì mattina ha deciso che era la giornata buona. E così Silvia Spano, castiadese di 24 anni, ha perlustrato in lungo e in largo la spiaggia e la pineta retrostante di Capo Ferrato ripulendo la zona da cima a fondo. Dodici bustoni pieni di ogni tipo di rifiuti che sono poi stati accuratamente differenziati.

L’intervento

«Non riesco – spiega Spano – a starmene con le mani in mano mentre gli incivili continuano a deturpare le nostre spiagge. Stavolta, anche se io sono di Castiadas, ho voluto dare il mio contributo a Muravera perché le spiagge sono di tutti. Mi è costato tempo e fatica soprattutto la differenziazione ma sono contenta».

Nei bustoni c’è finito un po’ di tutto: bottiglie, vetro, lattine, plastica, pannolini e ciucci. «Sono rimasta colpita – aggiunge Spano – dalla gran quantità di pannolini sporchi che ho trovato abbandonati. Questo mi porta a pensare che ci sono tante famiglie con bambini al seguito davvero poco educate».

I rifiuti

Tra le sterpaglie anche i classici resti del pranzo dell’operaio, di quelli che durante la pausa lavoro si fermano a mangiare in spiaggia e non si riportano indietro nulla. «Purtroppo – dice ancora Spano – questo è un altro tasto dolente, molti incivili sono fra noi, perlomeno in questo periodo. Ad esempio non ho trovato rifiuti che possano ricondurre a venditori ambulanti».

I dodici bustoni sono stati poi conferiti all’ecocentro di Muravera-Costa Rei assieme ad alcuni ingombranti: «Mi ha aiutato con un camioncino un ragazzo di Muravera – chiarisce - altrimenti io, con la mia auto, avrei dovuto fare cinque o sei viaggi. Gli operatori sono stati gentili anche se non hanno preso l’indifferenziato. Lo smaltirò io pian piano».

La giovane ragazza di Castiadas - non nuova a queste imprese (da tanti è stata ribattezzata la “Greta Thunberg del Sarrabus”) - lancia infine un appello al Comune di Muravera: «Quando sono nella zona di Costa Rei mi capita spesso di cercare di chiamare i vigili perché vedo degli incivili che sporcano, purtroppo non ci sono quasi mai risposte. Mi piacerebbe che ci si impegnasse tutti un po’ di più per difendere il bene più prezioso che abbiamo, l’ambiente. Io adesso ho già in mente di pulire la zona di Piscina Rei. Dateci una mano».

Il Comune

Dall’ammirazione comunale di Muravera arrivano tutte le rassicurazioni del caso: «Siamo sempre stati sensibili sul tema – spiega Michele Secci, consigliere con delega all’Ambiente - come dimostrano le giornate ecologiche organizzate a Costa Rei. A breve entreranno in azione i barracelli. Uno dei compiti che avranno sarà proprio quello di scovare gli incivili. Complimenti, intanto, alla bella iniziativa della giovane di Castiadas».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata